Пт, 6.09.2019
Я отказываюсь общаться с президентом Керсти Кальюлайд, пока она не извинится перед партией. Март Хельме

Студия Postimees: Китай не друг Эстонии?
14:15

Балтийские СМИ озаботились мягкой силой Китая. Насколько эта тема актуальна для Эстонии? Что можно приобрести и потерять, вступая в торговый конфликт США и КНР?

В студию Rus.Postimees приглашен депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Урмас Паэт. Смотрите интервью в прямом эфире в 14:15!

  • Насколько тема китайского влияния актуальна для Эстонии?
  • Откуда идет пропаганда боязни Китая?
  • Почему влияние России и Китая – это всегда плохо, а влияние США никто при этом не стремится анализировать?
  • Не пора ли Эстонии активнее играть в свою игру, отстаивая свои экономические интересы? 
  • Что мешает Эстонии принять решение о допуске китайских инвесторов к строительству туннеля Таллинн-Хельсинки?

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