Студия Postimees: Китай не друг Эстонии?
Балтийские СМИ озаботились мягкой силой Китая. Насколько эта тема актуальна для Эстонии? Что можно приобрести и потерять, вступая в торговый конфликт США и КНР?
В студию Rus.Postimees приглашен депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Урмас Паэт. Смотрите интервью в прямом эфире в 14:15!
- Насколько тема китайского влияния актуальна для Эстонии?
- Откуда идет пропаганда боязни Китая?
- Почему влияние России и Китая – это всегда плохо, а влияние США никто при этом не стремится анализировать?
- Не пора ли Эстонии активнее играть в свою игру, отстаивая свои экономические интересы?
- Что мешает Эстонии принять решение о допуске китайских инвесторов к строительству туннеля Таллинн-Хельсинки?