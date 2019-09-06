Урмас Паэт: не надо ждать быстрых и легких денег. Это опасно!

В студии Rus.Postimees побывал депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Урмас Паэт. Смотрите интервью в повторе!

Выдержки из беседы:

– Насколько тема китайского влияния актуальна для Эстонии? Откуда идет пропаганда боязни Китая?

– Расширение китайского влияния с каждым днем все актуальнее для Эстонии. Если посмотреть, что предпринимает Китай в странах Африки, Азии, Латинской Америки и в Европе, какие инвестиции их интересуют (стратегическая инфраструктура, энергетика и т.д.) и как потом Китай ведет себя в этих странах на политическом уровне и в сфере безопасности, то Европа и Эстония должны быть начеку, поступать мудро.

– Чего нам бояться?

– Влияния! Влияния в совокупности с большими деньгами. Нужно опасаться влияния Китая не только в сфере экономики, но и в политике и области безопасности. Нам нужно работать в формате Евросоюз и Китай, не позволяя Пекину ослаблять единство ЕС.

– Знаете ли вы страны, которые не пытались бы влиять на другие?

– Влияние влиянию рознь. Здесь надо смотреть на возможности стран. Ясно, что Китай – страна с огромными возможностями в области экономики и безопасности. При этом мы имеем дело с недемократической, тоталитарной страной, где влияние политиков на экономику и другие сферы жизни очень велико.

– Отдаете ли вы себе отчет в том, что играют все?

– В случае с Китаем – это не игра. Это гораздо более серьезный случай. Европа и Эстония должны защищать свои интересы в стратегическом плане.

– Не пора ли Эстонии активнее играть свою игру, отстаивая экономические интересы, а не просто следовать в фарватере заокеанских друзей?

– Конечно, пора. Но нельзя засматриваться на эти потенциально крупные деньги, поскольку Китай преследует свои цели и интересы. Нужно найти максимально выигрышный путь для Европы и Эстонии. Я уверен на 100%, что для стратегически важных объектов инвесторов можно найти и в Европе. Не надо ждать быстрых и легких денег от Китая. Таких денег не бывает! Не нужно быть наивными.

– Что мешает Эстонии принять решение о допуске китайских инвесторов к строительству туннеля?

– Это стратегический объект, и при наличии хорошего экономического обоснования деньги на него можно найти и в Европе.

– Так почему же мы до сих пор этот туннель не построили за счет Европы?

– Не думаю, что Китай – реальный инвестор. Экономическая окупаемость этого туннеля – большой вопрос. Если мы это просчитаем, то деньги и в Европе найдем.

– То есть, вы за то, чтобы включить китайцам красный свет?

– Не красный, но нужно сто раз подумать, прежде чем сказать: «Ура, к нам пришли быстрые легкие деньги!»

– В основе отказа будет политика или экономические причины?

– И то и другое.