Пт, 6.09.2019
Мы одержимы желанием модернизировать весь эстонский государственный аппарат, сделать его более эффективным и заставить его работать лучше для Эстонии. Мартин Хельме
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  • Урмас Паэт: не надо ждать быстрых и легких денег. Это опасно!

Урмас Паэт: не надо ждать быстрых и легких денег. Это опасно!

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  • Средства на туннель следует искать в Европе, с китайцами нужно быть начеку
  • Не надо ждать быстрых и легких денег от Китая
  • Будь я бизнесменом, я бы не стал смотреть в сторону Китая
  • Не нужно быть наивными в отношении Поднебесной

Балтийские СМИ озаботились мягкой силой Китая. Насколько эта тема актуальна для Эстонии? Что можно приобрести и потерять, вступая в торговый конфликт США и КНР?

В студии Rus.Postimees побывал депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Урмас Паэт. Смотрите интервью в повторе! 

Выдержки из беседы:

– Насколько тема китайского влияния актуальна для Эстонии? Откуда идет пропаганда боязни Китая?

– Расширение китайского влияния с каждым днем все актуальнее для Эстонии. Если посмотреть, что предпринимает Китай в странах Африки, Азии, Латинской Америки и в Европе, какие инвестиции их интересуют (стратегическая инфраструктура, энергетика и т.д.) и как потом Китай ведет себя в этих странах на политическом уровне и в сфере безопасности, то Европа и Эстония должны быть начеку, поступать мудро.

– Чего нам бояться?

– Влияния! Влияния в совокупности с большими деньгами. Нужно опасаться влияния Китая не только в сфере экономики, но и в политике и области безопасности. Нам нужно работать в формате Евросоюз и Китай, не позволяя Пекину ослаблять единство ЕС.

– Знаете ли вы страны, которые не пытались бы влиять на другие?

– Влияние влиянию рознь. Здесь надо смотреть на возможности стран. Ясно, что Китай – страна с огромными возможностями в области экономики и безопасности. При этом мы имеем дело с недемократической, тоталитарной страной, где влияние политиков на экономику и другие сферы жизни очень велико.

– Отдаете ли вы себе отчет в том, что играют все?

– В случае с Китаем – это не игра. Это гораздо более серьезный случай. Европа и Эстония должны защищать свои интересы в стратегическом плане.

– Не пора ли Эстонии активнее играть свою игру, отстаивая экономические интересы, а не просто следовать в фарватере заокеанских друзей? 

– Конечно, пора. Но нельзя засматриваться на эти потенциально крупные деньги, поскольку Китай преследует свои цели и интересы. Нужно найти максимально выигрышный путь для Европы и Эстонии. Я уверен на 100%,  что для стратегически важных объектов инвесторов можно найти и в Европе. Не надо ждать быстрых и легких денег от Китая. Таких денег не бывает! Не нужно быть наивными.

– Что мешает Эстонии принять решение о допуске китайских инвесторов к строительству туннеля?

– Это стратегический объект, и при наличии хорошего экономического обоснования деньги на него можно найти и в Европе.

– Так почему же мы до сих пор этот туннель не построили за счет Европы?

– Не думаю, что Китай – реальный инвестор. Экономическая окупаемость этого туннеля – большой вопрос. Если мы это просчитаем, то деньги и в Европе найдем.

– То есть, вы за то, чтобы включить китайцам красный свет?

– Не красный, но нужно сто раз подумать, прежде чем сказать: «Ура, к нам  пришли быстрые легкие деньги!»

– В основе отказа будет политика или экономические причины?

– И то и другое.

– Почему влияние России и Китая – это всегда плохо, а влияние США мы не стремимся анализировать?

– Китай и Россия – авторитарные страны. В них политика и экономика неразделимы, поэтому мы не можем говорить только об экономических интересах.

– Китай – наш новый недруг после России?

– Китай – важный игрок на мировой арене, и с ним нужно считаться, не забывая о проблемах с безопасностью и кибербезопасностью, где, к сожалению, Китай тоже весьма активно действует. Китай не дремлет и в Арктике – по-соседству с Эстонией.

– Что касается обвинений по части инфотехнологических угроз, то ведь это еще не доказано?

– На уровне специалистов всем всё уже ясно, откуда исходят кибератаки в адрес ЕС. Но действительно, международного судебного прецедента пока еще не создано, так как тот же Китай в ООН до сих пор не договорился о правовых стандартах в киберпространстве. У меня возникает вопрос: почему?

– Смогут ли США заставить европейцев подключиться к торговой войне с Китаем?

– Нет. Здесь я уверен, что США не могут влиять на Европу, так как экономическое пространство ЕС – даже немного больше, чем в США. Так что масштабы здесь сопоставимы. Евросоюз занимает сильные позиции во всем мире и способен сам решать, какие договоры ему заключать с Китаем, а какие – нет.

– Что мы можем приобрести и потерять, вступая в торговый конфликт США и КНР?

– От торговых конфликтов теряют все. Исчезает часть рынка, рабочие места, повышается  уровень цен. Победителей здесь не может быть.  

– Какую позицию следует занимать Эстонии?

– Быть в фарватере общей политики ЕС. Я бы много не инвестировал в двусторонние отношения между Эстонией и Китаем. Что касается экономических проектов, нужно внимательно оценивать все риски.

– Но когда-то мы бегали за Китаем, договаривались с ним о контейнерных грузах и экспорте молочного порошка. Теперь времена изменились?

– На азиатском рынке я бы посоветовал эстонским компаниям больше инвестировать в Японию, Южную Корею, Тайвань – в демократические страны, где вмешательство политиков в экономику минимально.

– Вы предлагаете инвестировать в азиатский рынок в обход Китая?

– Я не стану давать таких советов, но если бы я был бизнесменом, то смотрел бы на более стабильные демократические страны, рынки которых тоже весьма велики.

Почему мы так бдительны в отношении России и Китая, но забываем об амбициях США?

ФОТО: Remo Tõnismäe / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

  • Насколько тема китайского влияния актуальна для Эстонии?
  • Откуда идет пропаганда боязни Китая?
  • Почему влияние России и Китая – это всегда плохо, а влияние США никто при этом анализировать не стремится?
  • Не пора ли Эстонии активнее играть свою игру, отстаивая собственные экономические интересы? 
  • Что мешает Эстонии принять решение о допуске китайских инвесторов к строительству туннеля Таллинн-Хельсинки?

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