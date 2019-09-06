Урмас Паэт: не надо ждать быстрых и легких денег. Это опасно!

- Средства на туннель следует искать в Европе, с китайцами нужно быть начеку
- Не надо ждать быстрых и легких денег от Китая
- Будь я бизнесменом, я бы не стал смотреть в сторону Китая
- Не нужно быть наивными в отношении Поднебесной
Балтийские СМИ озаботились мягкой силой Китая. Насколько эта тема актуальна для Эстонии? Что можно приобрести и потерять, вступая в торговый конфликт США и КНР?
В студии Rus.Postimees побывал депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Урмас Паэт. Смотрите интервью в повторе!
Выдержки из беседы:
– Насколько тема китайского влияния актуальна для Эстонии? Откуда идет пропаганда боязни Китая?
– Расширение китайского влияния с каждым днем все актуальнее для Эстонии. Если посмотреть, что предпринимает Китай в странах Африки, Азии, Латинской Америки и в Европе, какие инвестиции их интересуют (стратегическая инфраструктура, энергетика и т.д.) и как потом Китай ведет себя в этих странах на политическом уровне и в сфере безопасности, то Европа и Эстония должны быть начеку, поступать мудро.
– Чего нам бояться?
– Влияния! Влияния в совокупности с большими деньгами. Нужно опасаться влияния Китая не только в сфере экономики, но и в политике и области безопасности. Нам нужно работать в формате Евросоюз и Китай, не позволяя Пекину ослаблять единство ЕС.
– Знаете ли вы страны, которые не пытались бы влиять на другие?
– Влияние влиянию рознь. Здесь надо смотреть на возможности стран. Ясно, что Китай – страна с огромными возможностями в области экономики и безопасности. При этом мы имеем дело с недемократической, тоталитарной страной, где влияние политиков на экономику и другие сферы жизни очень велико.
– Отдаете ли вы себе отчет в том, что играют все?
– В случае с Китаем – это не игра. Это гораздо более серьезный случай. Европа и Эстония должны защищать свои интересы в стратегическом плане.
– Не пора ли Эстонии активнее играть свою игру, отстаивая экономические интересы, а не просто следовать в фарватере заокеанских друзей?
– Конечно, пора. Но нельзя засматриваться на эти потенциально крупные деньги, поскольку Китай преследует свои цели и интересы. Нужно найти максимально выигрышный путь для Европы и Эстонии. Я уверен на 100%, что для стратегически важных объектов инвесторов можно найти и в Европе. Не надо ждать быстрых и легких денег от Китая. Таких денег не бывает! Не нужно быть наивными.
– Что мешает Эстонии принять решение о допуске китайских инвесторов к строительству туннеля?
– Это стратегический объект, и при наличии хорошего экономического обоснования деньги на него можно найти и в Европе.
– Так почему же мы до сих пор этот туннель не построили за счет Европы?
– Не думаю, что Китай – реальный инвестор. Экономическая окупаемость этого туннеля – большой вопрос. Если мы это просчитаем, то деньги и в Европе найдем.
– То есть, вы за то, чтобы включить китайцам красный свет?
– Не красный, но нужно сто раз подумать, прежде чем сказать: «Ура, к нам пришли быстрые легкие деньги!»
– В основе отказа будет политика или экономические причины?
– И то и другое.
– Почему влияние России и Китая – это всегда плохо, а влияние США мы не стремимся анализировать?
– Китай и Россия – авторитарные страны. В них политика и экономика неразделимы, поэтому мы не можем говорить только об экономических интересах.
– Китай – наш новый недруг после России?
– Китай – важный игрок на мировой арене, и с ним нужно считаться, не забывая о проблемах с безопасностью и кибербезопасностью, где, к сожалению, Китай тоже весьма активно действует. Китай не дремлет и в Арктике – по-соседству с Эстонией.
– Что касается обвинений по части инфотехнологических угроз, то ведь это еще не доказано?
– На уровне специалистов всем всё уже ясно, откуда исходят кибератаки в адрес ЕС. Но действительно, международного судебного прецедента пока еще не создано, так как тот же Китай в ООН до сих пор не договорился о правовых стандартах в киберпространстве. У меня возникает вопрос: почему?
– Смогут ли США заставить европейцев подключиться к торговой войне с Китаем?
– Нет. Здесь я уверен, что США не могут влиять на Европу, так как экономическое пространство ЕС – даже немного больше, чем в США. Так что масштабы здесь сопоставимы. Евросоюз занимает сильные позиции во всем мире и способен сам решать, какие договоры ему заключать с Китаем, а какие – нет.
– Что мы можем приобрести и потерять, вступая в торговый конфликт США и КНР?
– От торговых конфликтов теряют все. Исчезает часть рынка, рабочие места, повышается уровень цен. Победителей здесь не может быть.
– Какую позицию следует занимать Эстонии?
– Быть в фарватере общей политики ЕС. Я бы много не инвестировал в двусторонние отношения между Эстонией и Китаем. Что касается экономических проектов, нужно внимательно оценивать все риски.
– Но когда-то мы бегали за Китаем, договаривались с ним о контейнерных грузах и экспорте молочного порошка. Теперь времена изменились?
– На азиатском рынке я бы посоветовал эстонским компаниям больше инвестировать в Японию, Южную Корею, Тайвань – в демократические страны, где вмешательство политиков в экономику минимально.
– Вы предлагаете инвестировать в азиатский рынок в обход Китая?
– Я не стану давать таких советов, но если бы я был бизнесменом, то смотрел бы на более стабильные демократические страны, рынки которых тоже весьма велики.
- Насколько тема китайского влияния актуальна для Эстонии?
- Откуда идет пропаганда боязни Китая?
- Почему влияние России и Китая – это всегда плохо, а влияние США никто при этом анализировать не стремится?
- Не пора ли Эстонии активнее играть свою игру, отстаивая собственные экономические интересы?
- Что мешает Эстонии принять решение о допуске китайских инвесторов к строительству туннеля Таллинн-Хельсинки?