Министерство образования направило в Силламяэ комиссию, чтобы проверить деятельность городских властей

Комиссия из четырех человек работает в городской управе Силламяэ с утра. Представители министерства уже встретились с мэром города Тынисом Калбергом, а также с несколькими чиновниками. Их интересует, в частности, как организовано делопроизводство и контроль в сфере образования, кто и за что отвечает в Силламяэ в этой сфере. Работникам управы сказали, что доскональная проверка продлится два дня.

Предварительно городским властям из министерства был выслан длинный список вопросов, ответы на которые проверяющие хотели бы получить.

Советник министерства по коммуникациям Елена Земскова рассказала:

“В соответствии с приказом министра образования и науки от 21 августа начата процедура надзора в отношении правомерности деятельности города Силламяэ. Цель надзора - оценить выполнение обязанностей содержателя школы по обеспечению безопасности в школе и созданию возможностей для поддержки развития учащихся”.

У каждой школы есть содержатель, в случае муниципальных школ - это местное самоуправление. По закону, именно содержатель отвечает за то, чтобы в школе были учителя необходимой квалификации, а также безопасная учебная среда и возможности для развития детей.

“Задача представителей министерства в рамках сегодняшней встречи - получить представление о том, какие действия были предприняты со стороны горуправы для выполнения обязанностей содержателя школы. В первую очередь в фокусе внимания деятельность содержателя по обеспечению физической и психологической безопасности персонала и учеников в Силламяэской Ваналиннаской школе”, - добавила Елена Земскова.

Именно в Силламяэской Ваналиннаской школе учился 10-летний мальчик, который покончил с собой в июле, как предполагается, из-за травли со стороны других детей. За месяцы, предшествующие этой трагедии в школе произошло несколько конфликтов, привлекших большое внимание. В частности в школьное здание входил мужчина, который угрожал школьникам предметом, похожим на оружие.

Теперь школа пытается усилить меры безопасности. Для обеспечения безопасности первого сентября в школу запретили входить родителям всех детей, кроме первоклассников.