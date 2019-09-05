Минималку не поднимут? Профсоюзы не договорились

И хотя делегации переговорщиков от профсоюзов и работодателей на прошлой неделе пришли к единому мнению по ставке минимальной зарплаты в 2020 году, договор еще не заключен, и все заинтересованные стороны могут до 27 сентября высказать свое мнение.

«После оглашения договоренности, которой достигли делегации, прошла живая дискуссия на тему размера минимальной зарплаты, и преобладающее большинство высказавшихся заявили о том, что достигнутый результат недостаточен», - объяснил председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон, почему профсоюзы сделали шаг назад.

Профсоюзы годами борются за то, чтобы минимальная зарплата составляла хотя бы 40 процентов от средней зарплаты по стране, то есть речь должна идти минимум о 600 евро.

По словам Петерсона, теперь профсоюзам нужно решить, что делать дальше с переговорами.

«В следующий вторник соберется правление, которое должно принять конкретное решение, будем ли мы и с какими требованиями продолжать переговоры с работодателями. Сегодняшняя позиция совета означает, что без конструктивного вклада работодателей и правительства низшая ставка оплаты труда может не подняться с 1 января», - сказал он.