Галерея: выставлена на продажу роскошная вилла в Раннамыйза

Шестикомнатный двухэтажный дом площадью 382 м2 построен в 2016 году и расположен рядом с морем между двумя природоохранными зонами.

Цокольный этаж, дверные порталы, камины, основание лестницы выполнены из желтого доломита. Дом отапливается воздушно-водяным тепловым насосом большой мощности, производства немецкой фирмы Wiesmann. Имеется центральная канализация, собственный артезианский колодец глубиной 41 метр.

На полу не паркет, как вы могли подумать, а дизайнерское покрытие из натурального дерева, изготовленное во Франции и состоящее из древесины дуба и редкого африканского дерева. Также в отделке использованы шлифованный известняк и мрамор. В саду высажены редкие растения - пиренейский дуб, различные виды сосны, орешник, виноград, плодовые деревья. За газоном следят робот-газонокосилка и две дождевальные установки.