Кризис или перезарядка? Летнее затишье вызывает недовольство в рядах соцдемов

Социал-демократы за лето не сумели даже сформировать свою точку зрения относительно пенсионной реформы, пишет Postimees.
Летнее затишье в стане социал-демократов понемногу вызывает в партии ропот: недовольные жалуются на излишнюю нерешительность и неспособность реагировать. Так, например, свою точку зрения по пенсионной реформе, о проведении которой правительство договорилось почти месяц назад, соцдемы оформят лишь в предстоящие выходные на собрании партии. Разговор пойдет и о том, чего вообще можно добиться силами столь малочисленной парламентской фракции.
"Я недовольна, и я выразила свое неудовлетворение. Ясно, что слово брать надо, а свои темы нужно отстаивать", - сказала член Рийгикогу и вице-председатель Социал-демократической партии Катри Райк.
По ее словам, после двух выборов и смены председателя партия вела тихую жизнь, но это должно прекратиться. "Эстония - настолько маленькое государство, что от каждого политика в парламенте зависит очень многое. Нужно быть активным", - сказала Райк.
В то же время вице-председатель заметила, что в ее словах не стоит искать признаков внутрипартийного раскола, потому что она по-прежнему состоит в команде председателя партии Индрека Саара.
"Несомненно, всегда, когда сменяется председатель, возникают такие колебания, но это нормально", - считает она.
Член Рийгикогу Рийна Сиккут также отметила, что летом были вопросы, по которым социал-демократам следовало бы высказаться более активно: например, cлучай, когда Таллиннский университет окрестили заведением, взращивающим конокрадов. Кроме того, по мнению Сиккут, соцдемам следовало озвучить свою позицию по вопросам пенсионной реформы.
По словам же председателя партии Индрека Саара, битвы нужно выбирать. "Это желание взять слово просто ради того, чтобы взять слово, или это поможет изменить что-то к лучшему в обществе?" - сказал Саар.
"Чтобы сделать точный выстрел, сначала нужно зарядить ружье", - считает и председатель таллиннского отделения Социал-демократической партии Райнер Вакра.
"Иначе будет как с Реформистской партией, которая пошла охотиться на медведя и объявила недоверие премьер-министру, но этим лишь укрепила правительство", - сказал он. По его оценке, хорошо, что новый председатель Саар избрал более спокойный тон.
Почем же другие социал-демократы не взяли инициативу в свои руки, если председатель молчит? Причина кроется, очевидно, в том, что в общем случае по принципиальным вопросам высказывается именно председатель, и соратники по партии не хотят идти ему наперекор. Внутрипартийных распрей и борьбы за власть соцдемы сторонятся как огня, поскольку потерянные на весенних выборах в Рийгикогу места и так вогнали их не лучшее положение. Так что теперь партия выжидает и при этом находится в некотором неведении относительно того, куда идти дальше.
Короткая скамейка
Короткая скамейка членов Рийгикогу от Социал-демократической партии делает продавливание своих пожеланий в парламенте непростым делом для оппозиции. Например, соцдемы были первыми, кто после попытки сместить главу полиции Эльмара Вахера вышел с идеей выражения недоверия Марту и Мартину Хельме.
Но, поскольку соцдемов в Рийгикогу всего десять, они не могли созвать чрезвычайное заседание, так как для этого нужны подписи как минимум 21 депутата.
В итоге, свою идею протолкнули реформисты, организовавшие голосование по выражению недоверия Юри Ратасу. Хотя соцдемы считали эту попытку заведомо провалившейся, не проголосовать они не могли, так как это выглядело бы как заявление о недоверии правительству.
В ответ на вопрос, почему соцдемы не выступили более активно в поддержку своей идеи о недоверии министрам Хельме, глава партии просто смеется. "На это я хотел бы спросить, вы считали парламентские голоса? Нужно отдавать себе отчет, что выше головы не прыгнешь", - говорит он.
Из оппозиционных депутатов cвою подпись под выражением недоверия не поставил только Евгений Осиновский. "По моей оценке, это было незрелое политическое поведение Партии реформ", - обосновал он свое решение после провалившегося голосования.
По мнению некоторых, критика Осиновского показывает, как, не находясь на руководящем посту в партии, можно ярко заявить о себе своими высказываниями.
Неудачный текст вотума недоверия
В то же время, и Катри Райк не воздерживается от критики, отмечая, что составленный Партией реформ текст вотума недоверия Юри Ратасу был крайне плохим. По словам Райк, он напоминал эссе уровня средней школы. "По десятибалльной шкале я оценила бы его на шесть с половиной", - говорит она.
Суровых слов хватает у соцдемов и в адрес Ратаса. "То, что он превратит это в полушутливое шоу, в котором Юри Ратас стоит за пультом с легким чувством превосходства, было предсказуемо", - описал Осиновский происходившее на Тоомпеа в пятницу.
"Манера поведения, избранная Юри Ратасом - снисходительная и с переходом на личности. Такое в нашем обществе уже было", - уточняет Райк.
На субботнем совете партии большая часть времени будет уделена составлению единой позиции социал-демократов относительно пенсионной реформы. Будут присутствовать бывшие министры социальных дел от партии, а также экс-глава Банка Эстонии Ардо Ханссон. "Поговорим о том, что этот вандализм несет с собой, что планирует сегодняшняя правительственная коалиция", - сказал Саар.
Совет станет первым крупным сбором партии после прошедшего 9 июня избрания Индрека Саара новым председателем.