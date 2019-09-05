Кризис или перезарядка? Летнее затишье вызывает недовольство в рядах соцдемов

Летнее затишье в стане социал-демократов понемногу вызывает в партии ропот: недовольные жалуются на излишнюю нерешительность и неспособность реагировать. Так, например, свою точку зрения по пенсионной реформе, о проведении которой правительство договорилось почти месяц назад, соцдемы оформят лишь в предстоящие выходные на собрании партии. Разговор пойдет и о том, чего вообще можно добиться силами столь малочисленной парламентской фракции.

"Я недовольна, и я выразила свое неудовлетворение. Ясно, что слово брать надо, а свои темы нужно отстаивать", - сказала член Рийгикогу и вице-председатель Социал-демократической партии Катри Райк.

По ее словам, после двух выборов и смены председателя партия вела тихую жизнь, но это должно прекратиться. "Эстония - настолько маленькое государство, что от каждого политика в парламенте зависит очень многое. Нужно быть активным", - сказала Райк.

В то же время вице-председатель заметила, что в ее словах не стоит искать признаков внутрипартийного раскола, потому что она по-прежнему состоит в команде председателя партии Индрека Саара.

"Несомненно, всегда, когда сменяется председатель, возникают такие колебания, но это нормально", - считает она.

Член Рийгикогу Рийна Сиккут также отметила, что летом были вопросы, по которым социал-демократам следовало бы высказаться более активно: например, cлучай, когда Таллиннский университет окрестили заведением, взращивающим конокрадов. Кроме того, по мнению Сиккут, соцдемам следовало озвучить свою позицию по вопросам пенсионной реформы.

По словам же председателя партии Индрека Саара, битвы нужно выбирать. "Это желание взять слово просто ради того, чтобы взять слово, или это поможет изменить что-то к лучшему в обществе?" - сказал Саар.

"Чтобы сделать точный выстрел, сначала нужно зарядить ружье", - считает и председатель таллиннского отделения Социал-демократической партии Райнер Вакра.

"Иначе будет как с Реформистской партией, которая пошла охотиться на медведя и объявила недоверие премьер-министру, но этим лишь укрепила правительство", - сказал он. По его оценке, хорошо, что новый председатель Саар избрал более спокойный тон.

Почем же другие социал-демократы не взяли инициативу в свои руки, если председатель молчит? Причина кроется, очевидно, в том, что в общем случае по принципиальным вопросам высказывается именно председатель, и соратники по партии не хотят идти ему наперекор. Внутрипартийных распрей и борьбы за власть соцдемы сторонятся как огня, поскольку потерянные на весенних выборах в Рийгикогу места и так вогнали их не лучшее положение. Так что теперь партия выжидает и при этом находится в некотором неведении относительно того, куда идти дальше.

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