Фото: в торгующий коноплей магазин в центре Таллинна нагрянули с проверкой

Сегодня, 5 сентября, сотрудники Налогово-таможенного департамента нагрянули в расположенный в центре Таллинна магазин, торгующий коноплей, чтобы удостовериться в соблюдении требований продажи электронных сигарет и алкоголя.
Если неделю назад сотрудники Пыхьской префектуры провели внезапные проверки в восьми магазинах, торгующих коноплей, то сегодня в дверях одного из них появились таможенники. Служащие таможни, на которых были светоотражающие жилеты, провели в магазине более часа. Они фотографировали представленный на прилавках товар и общались с представителем этой торговой точки, пишет Postimees.
«Сотрудники Налогово-таможенного департамента действительно контролировали соблюдение требований по обращению с акцизными товарами и продаже алкоголя. Поскольку работа еще идет, о результатах пока говорить рано, более точную информацию мы получим в начале новой недели», - сказала пресс-секретарь ведомства Кайа-Лийза Табри.
На домашней странице магазина сказано, что они торгуют различными кремами для рук, маслами, косметическими средствами против старения и прочим. Все эти товары объединяет то, что все они содержат CBD или каннабидиол.