Фото: в торгующий коноплей магазин в центре Таллинна нагрянули с проверкой

Если неделю назад сотрудники Пыхьской префектуры провели внезапные проверки в восьми магазинах, торгующих коноплей, то сегодня в дверях одного из них появились таможенники. Служащие таможни, на которых были светоотражающие жилеты, провели в магазине более часа. Они фотографировали представленный на прилавках товар и общались с представителем этой торговой точки, пишет Postimees.

«Сотрудники Налогово-таможенного департамента действительно контролировали соблюдение требований по обращению с акцизными товарами и продаже алкоголя. Поскольку работа еще идет, о результатах пока говорить рано, более точную информацию мы получим в начале новой недели», - сказала пресс-секретарь ведомства Кайа-Лийза Табри.