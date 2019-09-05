Жительница Таллинна заплатила российскому стоматологу 15 тыс евро, и теперь она едва может открыть рот
Светлана (фамилия редакции известна) обратилась в редакцию Rus.Postimees, желая предупредить всех, кто задумывается о стоматологическом туризме в России. Для Светланы мечта — иметь красивые и здоровые зубы – обернулась постоянной, ноющей болью во всем лице, регулярным приемом обезболивающих, а рот ее открывается только на один сантиметр. И все это за 15 тысяч евро.
Светлана отправилась в Санкт-Петербург в частную стоматологическую клинику к доктору, который снискал большую популярность и даже стал медийной персоной на российском ТВ. Себя он позиционирует как кандидата медицинских наук, стоматолога имплантолога-пародонтолога с опытом более 20 лет, ортопеда, врача высшей категории, гендиректора сети клиник. Мы не можем раскрывать его имя и название клиники, так как это может повлиять на ход судебного процесса. Мы будем называть его доктор Н.
Светлана пришла к доктору Н осенью 2016 года. У нее уже стоял мостовидный протез на верхних передних зубах, потому что несколько зубов отсутствовало. Она с гордостью показывает фотографию того времени — настоящая голливудская улыбка.
Проблема была только в том, что один из настоящих зубов в составе мостовидного протеза начал слегла болеть, другой расцементировался. Тогда-то Светлана и обратилась к доктору Н, который убедил ее, что имплантация шести зубов под ключ — идеальный для нее вариант, нужно только удалить восемь верхних зубов, в том числе и здоровые, поставить шесть имплантатов и у нее не будет проблем до конца жизни.
«Я еще в шутку спросила: «Доктор, вы мне точно обещаете здоровые зубы до гробовой доски?» Он сказал «конечно», и я поверила. Он же врач высшей категории, кандидат наук...», – говорит Светлана, хотя разговор дается ей с трудом. Из-за того, что рот открывается на полтора сантиметра, речь ее порой становится непонятной, а от долгой беседы у нее начинает болеть вся челюсть. «Он прислал мне на мейл план лечения, но не официальный, расписал этапы, суммы. Первоначально он сказал, что все обойдется в 855 тысяч рублей (почти 11 800 тысяч евро).
Имплантация зубов — долгий, болезненный и дорогостоящий процесс, который заключается во вживлении в челюстную кость имплантата – штифта, заменяющего корень. Затем на него при помощи специального соединителя, абатмента, фиксируется коронка, которая выглядит как родной зуб.
После вживления имплантантов Светлана вернулась в Эстонию ждать полгода, пока они приживутся. Но шли месяцы, а боль все не проходила, начали болеть челюстные суставы. Процесс доктор Н не контролировал, даже не назначил повторное время визита, и пациентку начали одолевать сомнения.
Светлана начала фиксировать документально все этапы процедуры: после каждого визита она делала фотографии зубов, распечатала всю переписку, сделала копии чеков. По ее словам, клиника не выдала ей копию договора и обещанный подписанный доктором план лечения.
«Я думала сменить врача, но в других клиниках мне сказали, что так как процедура начата другим врачом, то гарантии они давать не будут».
Когда подошел последний этап процедуры у доктора Н, Светлана поразилась итоговой сумме. Цены были выше заявленных на сайте. Она потребовала объяснений.
«И тут Н мне заявил, что это его наценка как врача высшей категории. Мне вместо 855 тысяч насчитали 1 139 000 рублей (15 630 евро)», – возмущается Светлана, но в итоге за лечение она заплатила.
В этот момент у Светланы звонит телефон. Это лицевой хирург из Тарту. Светлане нужно записаться на очередной укол ботокса — нет, не для красоты. Ботокс расслабляет суставные мышцы, потому что их, как говорит Светлана, скручивает, и это приносит невыносимую боль, которая постепенно превращается в дикие головные боли.
В декабре 2017 года процесс протезирования у доктора Н был закончен.
«А через два дня я начала сходить с ума от боли. Написала ему письмо и просто бегом через границу. В итоге он дважды переделывал протез в течение следующих трех месяцев, потому что боль все не проходила. Весь 2018 год я промучилась, начала ходить по врачам, чтобы выяснить причину. В итоге собиралась ехать снова в Санкт-Петербург жаловаться, и тут накануне Нового года, в декабре 2018 внезапно раздается треск в области имплантантов. А Новый год же на носу, у нас был отпуск запланирован, у меня в январе должна была быть операция».
Светлана отменила все дела и вновь поехала в Санкт-Петербург. «Доктор Н сделал компьютерную томографию, показал мне снимок и сказал, что проблемы нет, предложил в третий раз переделать протезы, но на этот раз я уже отказалась».
Светлана вышла из кабинета и там же в Санкт-Петербурге сделала независимую компьютерную томографию и полетела с ней сначала в Москву, к стоматологу, у которого лечилась ее дочь, а потом к таллиннскому врачу. В обеих клиниках Светлане сказали, что необходимо снимать всю конструкцию и проводить протезирование иначе.
Пострадавшая достает две огромные и толстые папки — в одной все чеки, переписки, и заключения других стоматологов о проделанной доктором Н работе. В другой — медицинская карта Светланы о ходе лечения у чудо-доктора. Она постранично сфотографировала свою медкарту и подвергла анализу, все написанное доктором Н. Каждая страница сопровождается ее комментариям и подробным описанием, как было, по ее мнению, на самом деле.
«Медкарта подложная. Они написали, что я обратилась к доктору Н с гнилыми и сломанными зубами. Но это же совсем не так! В медкарте сплошная ложь», – уверяет Светлана.
Она показывает заключение эстонского стоматолога на основании компьютерной томографии, что была у доктора Н перед началом всего лечения, когда у Светланы еще были свои зубы: в удалении пяти зубов необходимости не было, один зуб — под вопросом. Учитывая недостаток здоровых зубов и необходимости замены моста, один из вариантов лечения — удаление здоровых и протезирование на имплантатах, но для этого было мало кости. Нужно было предварительно наращивать кость во всех секторах верхней челюсти, и только через шесть месяцев устанавливать имплантанты.
Другое заключение от того же врача на основании томографии, уже сделанной в этом году после завершения всех процедур доктором Н: у пациентки нарушения окклюзии (соединения верхней и нижней челюстей), на данный момент определяется дефицит костной ткани вокруг имплантатов 13, 11, 23 зубов, имплантат в 21 зубе находится вне костной ткани».
Согласно его плану лечения, Светлане необходимо снять всю конструкцию, вылечить мышечно-суставную дисфунцию на временной протезе, нарастить кость и окончательно протезировать только после всего этого. На лечение уйдет минимум два года, стоимость всего — от 20 тысяч евро, согласно заключения одного врача, у другого – от 40 тысяч евро.
«Мне нужно переделывать все. Это ужас! Я не знаю, за что браться в первую очередь», – вздыхает она.
А что же доктор Н?
К тому моменту, как Светлана пришла к другим врачам и поняла, что доктор Н напортачил с ее лечением, он уже начал процесс ликвидации фирмы. Претензий Светланы он не признал, выдавать медицинскую карту и копию договора отказался.
Как оказалось, Светлана была не первой его пациенткой, которой он навредил. Был громкий случай в СМИ в 2017 году, когда он также удалил пациентке девять здоровых зубов.
Светлана обратилась в Роспотребнадзор и пошла к юристу, подала иск на отмену ликвидации фирмы, а после подала заявление в Следственный комитет Санкт-Петербурга, жалобу приняли и сейчас идет следствие. Пока что уголовное дело не возбуждено.
Уже с февраля у Светланы тянется весь этот спор. Она требует возврата потраченных средств и компенсацию, а восстанавливаться намерена уже в Эстонии.
Такие истории сплошь и рядом
История Светланы — одна из тысяч таких, надзор за качеством оказания стоматологических услуг в РФ слабый. В «Группе поддержки потерпевших от рук стоматологов» во «Вконтакте», которая посвящена таким делам на территории РФ, как у Светланы, десятки историй, читая которые приходишь в ужас.
- «Забыла, что такое твердая пища. Уже полтора года могу питаться только жидким» (Казань).
- «Семь раз мне переделывали металлические конструкции на верхней челюсти. В итоге я потеряла все здоровые корни, которые имела. Теперь мне требуется имплантация» (Санкт-Петербург).
- «Нарвалась на лжестоматолога. Уже на суде выяснилось, что у него нет высшего медицинского образования» (Москва).
Бывает, людям удается добиться правды, и стоматологические клиники несут ответственность, но есть и случаи, когда врачи вредят пациентам, те жалуются в соответствующие инстанции, проводится медэкспертиза, но она не определяет вины врача. Как? Либо он правда не виноват, либо медэкспертов подкупают, как и юристов, нанятых пострадавшими.
«Вашему юристу могут просто предложить в два раза больше, и он "завалит" дело, в итоге получив и с вас, и с них. Медэкспертами при "независимих экспертизах" выступают врачи из других, таких же нечестных клиник, и они просто выгораживают своих. Такое там сплошь и рядом», – уверяет Светлана.
Как себя обезопасить?
Приобретение дорогих стоматологических услуг равносильно приобретению квартиры или машины. Вот только в случае медуслуг — на кону ваша жизнь. Особенно если речь идет о получении медуслуг за рубежом.
- При первом же обращении к врачу, даже на консультацию, необходимо потребовать договор в письменной форме с описанием плана лечения, а также конкретной суммы, которую вы обязаны будете оплатить, и конкретного срока гарантии. Если фронт работ в процессе лечения нужно увеличить, все манипуляции проводятся только с вашего письменного согласия, что оформляется дополнительным соглашением к договору.
- Лучше всего обратиться к юристу. Он поможет оценить не только те документы, которые предложат подписать, но и судебную практику по этой клинике, а также дать рекомендации, какие сделать медицинские заключения, рентгены, КТ перед началом стоматологических манипуляций, чтобы в случае неудачного исхода можно было доказать причененный здоровью вред.
- Не доверять на 100% не юристу, не врачу.
- Требовать копию медицинской карты и проверять сделанные в ней врачом записи.
- Каждый прием у врача записывать на диктофон — это абсолютно законно, главное, сообщить врачу о записи.
- Делать фотографии до и после проведения процедур.
- При получении любых документов от клиники (договор, план лечения и др.), давать информированное согласие — подписывать, что вы ознакомились с данным документом и вас все устраивает в нем.
- Требовать копии и сохранять все полученные от врача и клиники документы.
- Быть настойчивым.
Куда обращаться?
Роспотребнадзор прокомментировал нам, что закон Российской Федерации от «О защите прав потребителей» распространяется и на иностранных граждан.
Иностранные граждане, которые получили некачественную медицинскую услугу на территории Российской Федерации имеют право на обращение в надзорные государственные органы – Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Прокуратура Российской Федерации и т.д.
По закону потребовать может потребовать безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, соответствующего уменьшения ее цены, повторного исполнения услуги, потребовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами, или же вовсе отказать от исполнения договора об оказании соответствующей услуги. Также потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги.
Вместе с тем, за ненадлежащее рассмотрение или просрочку рассмотрения требований потребителя в связи с получением некачественной медицинской услуги исполнителем выплачивается неустойка в размере 3% от цены предоставленной услуги.