Жительница Таллинна заплатила российскому стоматологу 15 тыс евро, и теперь она едва может открыть рот

В этот момент у Светланы звонит телефон. Это лицевой хирург из Тарту. Светлане нужно записаться на очередной укол ботокса — нет, не для красоты. Ботокс расслабляет суставные мышцы, потому что их, как говорит Светлана, скручивает, и это приносит невыносимую боль, которая постепенно превращается в дикие головные боли.

В декабре 2017 года процесс протезирования у доктора Н был закончен.

«А через два дня я начала сходить с ума от боли. Написала ему письмо и просто бегом через границу. В итоге он дважды переделывал протез в течение следующих трех месяцев, потому что боль все не проходила. Весь 2018 год я промучилась, начала ходить по врачам, чтобы выяснить причину. В итоге собиралась ехать снова в Санкт-Петербург жаловаться, и тут накануне Нового года, в декабре 2018 внезапно раздается треск в области имплантантов. А Новый год же на носу, у нас был отпуск запланирован, у меня в январе должна была быть операция».

Светлана отменила все дела и вновь поехала в Санкт-Петербург. «Доктор Н сделал компьютерную томографию, показал мне снимок и сказал, что проблемы нет, предложил в третий раз переделать протезы, но на этот раз я уже отказалась».

Светлана вышла из кабинета и там же в Санкт-Петербурге сделала независимую компьютерную томографию и полетела с ней сначала в Москву, к стоматологу, у которого лечилась ее дочь, а потом к таллиннскому врачу. В обеих клиниках Светлане сказали, что необходимо снимать всю конструкцию и проводить протезирование иначе.

Пострадавшая достает две огромные и толстые папки — в одной все чеки, переписки, и заключения других стоматологов о проделанной доктором Н работе. В другой — медицинская карта Светланы о ходе лечения у чудо-доктора. Она постранично сфотографировала свою медкарту и подвергла анализу, все написанное доктором Н. Каждая страница сопровождается ее комментариям и подробным описанием, как было, по ее мнению, на самом деле.

«Медкарта подложная. Они написали, что я обратилась к доктору Н с гнилыми и сломанными зубами. Но это же совсем не так! В медкарте сплошная ложь», – уверяет Светлана.

Она показывает заключение эстонского стоматолога на основании компьютерной томографии, что была у доктора Н перед началом всего лечения, когда у Светланы еще были свои зубы: в удалении пяти зубов необходимости не было, один зуб — под вопросом. Учитывая недостаток здоровых зубов и необходимости замены моста, один из вариантов лечения — удаление здоровых и протезирование на имплантатах, но для этого было мало кости. Нужно было предварительно наращивать кость во всех секторах верхней челюсти, и только через шесть месяцев устанавливать имплантанты.