Tallinna Vesi согласилась снизить цены на воду, но уменьшатся ли счета на самом деле?

Хотя госсуд еще в декабре 2017 года сказал, что тарифы на воду годами были слишком высокими, Tallinna Vesi с тех пор противился этому решению, так что прозвучавшее в среду предложение снизить тарифы на воду в среднем на 20% тем более заслуживает внимания.

Означает ли это, что счета за воду для жителей и предприятий Таллинна отынне будут меньше на одну пятую? В широком смысле - да, но нужно учесть пару нюансов.

Во-первых, речь идет лишь о ходатайстве Tallinna Vesi, то есть, об одностороннем пожелании. Хотя Департамент конкуренции приветствовал предложение, нет полной уверенности, что ходатайство будет удовлетворено в стопроцентном объеме. Возможно, департамент сочтет, что тарифы следует снизить не на 20%, а на 25%. Водоканал, в свою очередь, может с этим не согласиться, и снова начнутся продолжительные споры.

В начале 2018 года, через месяц после решения госсуда, Департамент конкуренции заявлял, что вода должна подешеветь для потребителя на 25%. Глава департамента Мярт Отс не захотел спекулировать относительно тарифов. По его словам, сначала нужно основательно проанализировать ходатайство, при необходимости собрать дополнительную информацию и только тогда решать.

Во-вторых, Tallinna Vesi предлагает снизить цены на 20% в среднем. Сейчас для розничных клиентов в Таллинне и Сауэ кубометр воды вместе с услугой канализации сточных вод и очистки стоит 2,08 евро за кубометр. Новая цена в таком случае составит 1,66 евро за кубометр. Бизнес-клиент платит 2,78 за кубометр - новая цена была бы 2,22 евро.

Обещание снизить цену "в среднем" может означать, что для розничных клиентов тарифы снизятся больше, чем для бизнес-клиентов. Но может быть и наоборот. "Это тоже причина, почему мы сегодня еще не хотим говорить о суммах тарифов и ограничиваемся средним изменением цен", - сказала финансовый директор компании Рийна Кяй.

Почему Tallinna Vesi вдруг решила проявить инициативу по сниженю тарифов? Этот вопрос остается открытым. Рийна Кяй сказала, что поскольку предыдущие ходатайства остались без согласования, у них просто не оставалось иного выбора. Естественно, это снизит доходы предприятия. Насколько - покажет время.