В Эстонии закрывают крупнейшую гидроэлектростанцию: из-за нее резко сократилась популяция рыбы

Департамент окружающей среды в качестве причины такого решения указал, что владелец электростанции, паевое товарищество Wooluvabrik не придерживалось графика оценки влияния на окружающую среду. Wooluvabrik сообщило, что подаст в суд ходатайство о правовой защите.

Водная лицензия продлевалась ранее семь раз, но на новый период департамент продлевать ее не стал, потому что, по оценке ведомства, сначала следует добиться того, чтобы река Ягала снова стала местом обитания для видов рыб, находящихся под охраной. Новое решение о лицензии Департамент окружающей среды примет в конце сентября.

Руководитель северного региона Департамента окружающей среды Яак Юргенсон отметил, что Ягала - одна из немногих рек, подходящих для обитания таких важных видов, как лосось, подкаменщик, хариус, речная минога, морская и речная форель и речной карп.

По данным департамента, плотина препятствует размножению в реке Ягала лосося и форели, популяция которых сократилась. Сейчас квота на вылов лосося составляет менее 1000 в год. Ликвидация плотины же, по оценке ученых института моря ТУ, позволила бы довести уровень размножения лосося до 12 600 в год.