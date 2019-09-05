Чт, 5.09.2019
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  • Пьяные драки на улицах Старого города доставляют немало хлопот полиции

Пьяные драки на улицах Старого города доставляют немало хлопот полиции

Кристиан Яани.

ФОТО: Sander Ilvest

Значительную часть работы полиции формируют случаи насилия в семье и многочисленные вызовы в Старый город, где приходится разбираться с пьяными и/или дерущимися людьми, пишет Postimees.

За семь месяцев года в Таллинне совершено свыше 28 000 правонарушений, сказал Пыхьяский префект Кристиан Яани, выступая в горсобрании столицы.

Из правонарушений, по словам префекта, примерно 6 000 составляют преступления, так что к концу года их, очевидно, будет зарегистрировано около 10 000.

"Это говорит о стабильности. Нет ни роста, ни особого спада", - подтвердил Яани. 

По-прежнему большим вызовом для полиции является происходящее за домашними стенами: семейное насилие. За семь месяцев число таких преступлений выросло на четверть. "Самое печальное - что почти 450 случаев насилия в семье совершается в отношении или при участии детей", - добавил префект. 

Статистика по районам показывает, что по-прежнему впереди здесь Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн.

Спад преступности зафиксирован в Нымме, где прежде всего уменьшилось число преступлений против имущества. 

В течение суток полиция в Таллинне получает в среднем 65 вызовов, из которых половина приходится на Старый город. По большей части эти вызовы связаны с драками и пьяными гражданами. 

За последние два года число подобных вызовов увеличилось в городе в целом на 10%, а в Старом городе - на четверть. Причем общая тенденция такова, что участники драк знакомы между собой.

Префект также отметил, что часы работы увеселительных заведений и продажи алкоголя в очень значительной мере влияют на уличную преступность.

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