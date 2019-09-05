Пьяные драки на улицах Старого города доставляют немало хлопот полиции

За семь месяцев года в Таллинне совершено свыше 28 000 правонарушений, сказал Пыхьяский префект Кристиан Яани, выступая в горсобрании столицы.

Из правонарушений, по словам префекта, примерно 6 000 составляют преступления, так что к концу года их, очевидно, будет зарегистрировано около 10 000.

"Это говорит о стабильности. Нет ни роста, ни особого спада", - подтвердил Яани.

По-прежнему большим вызовом для полиции является происходящее за домашними стенами: семейное насилие. За семь месяцев число таких преступлений выросло на четверть. "Самое печальное - что почти 450 случаев насилия в семье совершается в отношении или при участии детей", - добавил префект.

Статистика по районам показывает, что по-прежнему впереди здесь Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн.

Спад преступности зафиксирован в Нымме, где прежде всего уменьшилось число преступлений против имущества.

В течение суток полиция в Таллинне получает в среднем 65 вызовов, из которых половина приходится на Старый город. По большей части эти вызовы связаны с драками и пьяными гражданами.

За последние два года число подобных вызовов увеличилось в городе в целом на 10%, а в Старом городе - на четверть. Причем общая тенденция такова, что участники драк знакомы между собой.