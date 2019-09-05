Социал-демократ: нужно ввести верхний предел расходов на избирательные кампании

Для расходов партий на избирательные кампании следует установить верхний предел и больше фокусироваться на встречах с избирателями, считает вице-председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс в свете сегодняшнего решения суда по делу Центристской партии, пишет Postimees.
В четверг Харьюский уездный суд утвердил заключенное между государственной прокуратурой и Центристской партией соглашение, в соответствии с которым в рамках дела об обвинении Эдгара Сависаара в коррупции партия должна будет уплатить государству 25 000 евро за получение скрытых пожертвований.
По словам Ляэнеметса, таких случаев можно избежать, уменьшив количество денег, которые партии тратят на выборы, и направляя кампании на встречи с людьми. "Социал-демократы всегда придерживались мнения, что расходы на выборы нужно ограничить", - отметил Ляэнеметс.
"Если Центристская партия хочет учиться на своих ошибках, она должна и показать это делами и ввести верхний предел избирательных расходов", - добавил он.