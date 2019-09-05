Из-за планируемых массовых увольнений в Финляндии бастуют работники шинного завода Nokian Tyres

Кроме того, часть работников могут отправить в вынужденный отпуск сроком до 90 дней. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба компании.

Новость вызвала незамедлительную реакцию – сотрудники завода вышли на забастовку до понедельника, 9 сентября, покинув в знак протеста свои рабочие места.

В компании необходимость в сокращении персонала объясняют слабыми показателями европейского рынка легковых автомобилей и шин.

Nokian Tyres в настоящее время готовится начать производство шин в Соединенных Штатах, увеличив продажи вдвое. Первый североамериканский завод компания запустит в 2020 году в Дейтоне. Также Nokian Tyres строит новый центр по тестированию шин в Испании.