Из-за планируемых массовых увольнений в Финляндии бастуют работники шинного завода Nokian Tyres

Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres начинает переговоры по сокращению персонала в городе Нокиа. Переговоры затронут 500 сотрудников, и около 50 будут уволены, пишет портал Фонтанка.
Кроме того, часть работников могут отправить в вынужденный отпуск сроком до 90 дней. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба компании.
Новость вызвала незамедлительную реакцию – сотрудники завода вышли на забастовку до понедельника, 9 сентября, покинув в знак протеста свои рабочие места.
В компании необходимость в сокращении персонала объясняют слабыми показателями европейского рынка легковых автомобилей и шин.
Nokian Tyres в настоящее время готовится начать производство шин в Соединенных Штатах, увеличив продажи вдвое. Первый североамериканский завод компания запустит в 2020 году в Дейтоне. Также Nokian Tyres строит новый центр по тестированию шин в Испании.
Чистые продажи концерна в первом полугодии 2019 года снизилась на 0,3%, до 763 млн евро, операционная прибыль упала на 12%, до 148 млн евро, – как уточняется, из-за разницы валютных курсов.