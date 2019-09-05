В Риге полиция оштрафовала туристов за игру на раздевание

В 4.54 сотрудники центра видеонаблюдения на камерах улицы Торня заметили группу из четырех человек, которые раздевались.

Молодые люди разложили свою одежду на брусчатке старого города, трое из них были полностью голыми. Затем они начали ложиться на землю в ряд. Информацию о происходящем передали ближайшему экипажу Рижской полиции.

В момент прибытия стражей порядка трое мужчина и одна женщина уже одевались. В начале разговора выяснилось, что нарушители – граждане Дании. На вопрос, зачем они обнажились, иностранцы ответили, что играли в своеобразную игру.