airBaltic ввела четыре новых маршрута в зимний график полетов из Риги

"В марте мы начали полеты в Дублин и Штутгарт. На обоих маршрутах мы наблюдали высокий спрос, благодаря чему продолжим оказывать эти услуги и зимой. Пассажиры airBaltic смогут путешествовать в оба города круглый год", - сообщил вице-президент авиакомпании по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс.

Полеты в Рейкьявик будут выполняться до 31 января 2020 года и возобновятся 3 марта 2020 года, а полеты из Риги в Афины продолжатся до 31 декабря 2019 года и возобновятся 4 марта 2020 года.