airBaltic ввела четыре новых маршрута в зимний график полетов из Риги

Латвийская авиакомпания airBaltic в зимний сезон, который начнется 27 октября, впервые предложит полеты из Риги в Афины, Дублин, Рейкьявик и Штутгарт, сообщили в авиакомпании.
"В марте мы начали полеты в Дублин и Штутгарт. На обоих маршрутах мы наблюдали высокий спрос, благодаря чему продолжим оказывать эти услуги и зимой. Пассажиры airBaltic смогут путешествовать в оба города круглый год", - сообщил вице-президент авиакомпании по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс.
Полеты в Рейкьявик будут выполняться до 31 января 2020 года и возобновятся 3 марта 2020 года, а полеты из Риги в Афины продолжатся до 31 декабря 2019 года и возобновятся 4 марта 2020 года.
Также аirBaltic продолжит рейсы из Риги в теплые регионы для отдыха, в том числе в Малагу, Барселону и Лиссабон.