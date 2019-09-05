Чт, 5.09.2019
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В Порвоо снова тревожно: идет масштабная полицейская операция, сообщают о задержаниях

Soome politsei eristatud piirkond. Foto on illustratiivne.

ФОТО: SCANPIX / SCANPIX SWEDEN

В финском городе Порвоо сегодня снова неспокойно: идет крупная полицейская операция, сопровождающаяся задержаниями людей, сообщает Po

По словам очевидцев, десятки полицейских и полицейский вертолет видны в районе Паронинтие.

Комиссар полиции Туукка Скоттман подтвердил изданию Ilta-Sanomat проведение операции, в ходе которой состоялись обыски и задержания. Полиция пока не захотела раскрывать какие-либо другие подробности.

Скоттман добавил, что полицейская операция не связана с недавней стрельбой в городе, в результате которой были ранены сотрудники полиции. Тогда после стрельбы были задержаны два брата, уроженцы Швеции.

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