Чт, 5.09.2019
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В Таллиннском зоопарке можно наблюдать за кормлением каракала и европейской норки

Норка

ФОТО: EGERT KAMENIK / PM/EMF

Каждую субботу в сентябре в полдень в Таллиннском зоопарке можно будет наблюдать за кормлением каракала и европейской норки и слушать комментарии специалистов.

Комментарии наряду с эстонским языком будут также на английском и на русском, сообщил в четверг BNS представитель зоопарка.

Комментарии можно будет послушать уже в предстоящую субботу — в 12 часов состоится кормление  каракала, а в 13 часов — европейской норки.

Участие в мероприятии по билету в зоопарк. Билетная касса в осенний сезон работает с 9 до 17 часов.

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