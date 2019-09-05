В Таллиннском зоопарке можно наблюдать за кормлением каракала и европейской норки

Комментарии наряду с эстонским языком будут также на английском и на русском, сообщил в четверг BNS представитель зоопарка.

Комментарии можно будет послушать уже в предстоящую субботу — в 12 часов состоится кормление каракала, а в 13 часов — европейской норки.