В Таллиннском зоопарке можно наблюдать за кормлением каракала и европейской норки

Каждую субботу в сентябре в полдень в Таллиннском зоопарке можно будет наблюдать за кормлением каракала и европейской норки и слушать комментарии специалистов.
Комментарии наряду с эстонским языком будут также на английском и на русском, сообщил в четверг BNS представитель зоопарка.
Комментарии можно будет послушать уже в предстоящую субботу — в 12 часов состоится кормление каракала, а в 13 часов — европейской норки.
Участие в мероприятии по билету в зоопарк. Билетная касса в осенний сезон работает с 9 до 17 часов.