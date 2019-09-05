Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о возможных терактах 11 сентября

Путин рассказал американскому коллеге, что "российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана".

При этом Биби напомнил, что Путин был первым из иностранных президентов, который выразил американцам соболезнования.

Джордж Биби занимал должности главного аналитика ЦРУ по России, кроме того, он был советником вице- президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки.