Министерство экономики планирует выяснить, можно ли построить в Эстонии АЭС

Заведующий отделом энергетики Министерства экономики Яанус Уйга, говорит, что идея возможного строительства АЭС возникла не на пустом месте: Европа очень хочет уменьшить выброс парниковых газов к 2050 году до нуля, поэтому эстонская сланцевая энергетика в ее нынешнем виде может кануть в Лету.

Строительство АЭС сегодня рассматривают частные инвесторы, которых представляет бывший глава Eesti Energia Сандор Лийве.

Но прежде, чем строить атомную станцию в Эстонии, надо провести масштабную подготовительную работу - обучить персонал, создать центр надзора и компетенции.