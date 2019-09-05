Министерство экономики планирует выяснить, можно ли построить в Эстонии АЭС

Министерство экономики намерено провести обширный анализ, чтобы выяснить, можно ли построить в Эстонии атомную электростанцию, сообщает портал Rus.ERR.
Заведующий отделом энергетики Министерства экономики Яанус Уйга, говорит, что идея возможного строительства АЭС возникла не на пустом месте: Европа очень хочет уменьшить выброс парниковых газов к 2050 году до нуля, поэтому эстонская сланцевая энергетика в ее нынешнем виде может кануть в Лету.
Строительство АЭС сегодня рассматривают частные инвесторы, которых представляет бывший глава Eesti Energia Сандор Лийве.
Но прежде, чем строить атомную станцию в Эстонии, надо провести масштабную подготовительную работу - обучить персонал, создать центр надзора и компетенции.
"Эти расходы лягут на плечи государства, ну, и конечно, местное население должно быть согласно со строительством АЭС, поэтому о конкретной дате говорить пока рано. - надо еще посмотреть, какие технологии появятся", - добавляет Уйга.