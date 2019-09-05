Чт, 5.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд
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  • Эстонский гражданин с грузом контрабандных сигарет попался на российской границе

Эстонский гражданин с грузом контрабандных сигарет попался на российской границе

Häädemeeste ja Saarde vallas Lätist Eestisse saabuvaid isikuid kontrollinud politseinikud leidsid kahest autost suure hulga salasigarette. Foto on illustreeriv.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Двое неудавшихся контрабандистов, один из которых оказался гражданином Эстонии, с разницей в несколько часов попались российским таможенникам в Выборгском районе Ленобласти. Они умело спрятали блоки в тайниках машин, но не смогли обмануть защитника границы, сообщает портал 47news.ru.

Как сообщила 5 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, на посту МАПП "Торфяновка" с разницей в несколько часов задержали нарушителей на "Фольксвагене" и "Ситроене".

Немецкой легковушкой управлял эстонец, французской — россиянка. Таможенников они заверили, что не везут с собой товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Машины досмотрел кинолог с лабрадором-ретривером. Собака дала понять, что в автомобилях могут быть нелегальные товары. Иномарки отправили на досмотр рентгеном. В полостях машин в итоге нашли крупные партии с блоками сигарет: "Фольксваген" вез 148 пачек, "Ситроен" - 222. В общей сложности у водителей забрали 7400 сигарет.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

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