Эстонский гражданин с грузом контрабандных сигарет попался на российской границе

Как сообщила 5 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, на посту МАПП "Торфяновка" с разницей в несколько часов задержали нарушителей на "Фольксвагене" и "Ситроене".

Немецкой легковушкой управлял эстонец, французской — россиянка. Таможенников они заверили, что не везут с собой товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Машины досмотрел кинолог с лабрадором-ретривером. Собака дала понять, что в автомобилях могут быть нелегальные товары. Иномарки отправили на досмотр рентгеном. В полостях машин в итоге нашли крупные партии с блоками сигарет: "Фольксваген" вез 148 пачек, "Ситроен" - 222. В общей сложности у водителей забрали 7400 сигарет.