В октябре выйдет документальный фильм о футболисте Константине Васильеве

Съемки фильма начались весной 2018 года. Съемки проходили в польском Гливице, родном городе Васильева Маарду, Таллиннской футбольной школе и других важных для игрока местах.

В фильме о Васильеве говорят его родные и близкие, нынешние и бывшие футболисты сборной Эстонии, польские футбольные деятели, спортивные журналисты и многие другие.