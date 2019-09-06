В октябре выйдет документальный фильм о футболисте Константине Васильеве

В начале октября на киноэкраны выйдет документальный фильм "Нестандартное мышление" (Kastist väljas) об одном из лучших футболистов за всю историю сборной Эстонии Константине Васильеве, передает Rus.Err.ee.
Съемки фильма начались весной 2018 года. Съемки проходили в польском Гливице, родном городе Васильева Маарду, Таллиннской футбольной школе и других важных для игрока местах.
В фильме о Васильеве говорят его родные и близкие, нынешние и бывшие футболисты сборной Эстонии, польские футбольные деятели, спортивные журналисты и многие другие.
Фильм повествует о первых шагах Васильева в качестве футболиста, об успехах и трудностях во время карьеры как в клубах, так и в сборной.