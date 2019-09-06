Судебное следствие по делу Марти Куузика начнется не раньше середины октября

Прокуратура обвиняет политика обвиняют в семейном насилии, но при этом точные содержания обвинения прокуратура пока не разглашает.

Незадолго до того, как новое правительство принесло присягу, издание Eesti Ekspress сообщило о подозрениях в семейном насилии в отношении министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика, но он сразу заявил о своей невиновности, но под огнем поднявшейся критики уже на следующий день подал в отставку.