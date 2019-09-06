Судебное следствие по делу Марти Куузика начнется не раньше середины октября

Вируский уездный суд назначил на 10 октября предварительное заседание по уголовному делу бывшего министра внешней торговли и информационных технологий Марти Куузика (EKRE) , обвиняемого в семейном насилии, пишет Rus.ERR.
На предварительном заседании будут рассмотрены ходатайства сторон, и вероятно, определена дата начала рассмотрения дела по существу.
Прокуратура обвиняет политика обвиняют в семейном насилии, но при этом точные содержания обвинения прокуратура пока не разглашает.
Ранее Марти Куузик заявлял, что не считает себя виновным.
Незадолго до того, как новое правительство принесло присягу, издание Eesti Ekspress сообщило о подозрениях в семейном насилии в отношении министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика, но он сразу заявил о своей невиновности, но под огнем поднявшейся критики уже на следующий день подал в отставку.