Определились финалистки женского турнира US Open

В полуфинале US Open пятая ракетка мира Элина Свитолина взяла только четыре гейма у шестикратной чемпионки турнира Серены Уильямс и не смогла пройти в финал 3:6, 1:6.

19-летняя Бьянка Андрееску, представляющая Канаду, обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии. Этот поединок получился сверхупорным: канадка румынского происхождения первый сет взяла на тай-брейке 7:6, причем Бенчич постоянно вела, но Андрееску удалось склонить чашу всеов в свою пользу, а во втором сете Бенчич довела счет до 5:2, но Андрееску выиграла пять геймов подряд а вместе с ними и матч 7:5.