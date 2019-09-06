В Финляндии полиция открыла огонь по вооруженному мужчине

В финском Тампере полиция выстрелила в мужчину, который угрожал оружием сотрудникам полиции, пишет YLE.
Злоумышленник получил ранение, и его отвезли в больницу.
В полицию вечером поступил вызов об инциденте в районе Калева в Тампере. Позвонивший сообщил, что ему угрожают оружием.
Когда отряд полиции прибыл на место происшествия, мужчина направил оружие на полицейских. Тогда стражам порядка пришлось открыть по нему огонь.
В конце июня полиция застрелила мужчину в районе Кяплюля в Хельсинки в ситуации, когда мужчина угрожал оружием сотрудникам полиции.
А в конце августа двое полицейских были ранены, когда преступники открыли по ним огонь в Порвоо.