Пт, 6.09.2019
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В Финляндии полиция открыла огонь по вооруженному мужчине

Soome politsei eristatud piirkond. Foto on illustratiivne.

ФОТО: SCANPIX / SCANPIX SWEDEN

В финском Тампере полиция выстрелила в мужчину, который угрожал оружием сотрудникам полиции, пишет YLE.

Злоумышленник получил ранение, и его отвезли в больницу.

В полицию вечером поступил вызов об инциденте в районе Калева в Тампере. Позвонивший сообщил, что ему угрожают оружием.

Когда отряд полиции прибыл на место происшествия, мужчина направил оружие на полицейских. Тогда стражам порядка пришлось открыть по нему огонь.

В конце июня полиция застрелила мужчину в районе Кяплюля в Хельсинки в ситуации, когда мужчина угрожал оружием сотрудникам полиции.

А в конце августа двое полицейских были ранены, когда преступники открыли по ним огонь в Порвоо.

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