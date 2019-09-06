В Финляндии полиция открыла огонь по вооруженному мужчине

Злоумышленник получил ранение, и его отвезли в больницу.

В полицию вечером поступил вызов об инциденте в районе Калева в Тампере. Позвонивший сообщил, что ему угрожают оружием.

Когда отряд полиции прибыл на место происшествия, мужчина направил оружие на полицейских. Тогда стражам порядка пришлось открыть по нему огонь.

В конце июня полиция застрелила мужчину в районе Кяплюля в Хельсинки в ситуации, когда мужчина угрожал оружием сотрудникам полиции.