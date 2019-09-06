Италия установила европейский футбольный рекорд

Команда Роберто Манчини выиграла все пять матчей к отборочном турнире к чемпионату Европы с общим счетом 16:2 и лидирует в группе J, набрав 15 очков. На втором месте Финляндия: 12 очков после пяти игр после домашней победы над Грецией 1:0.

Италия продлила беспроигрышную серию в рамках отборочных турниров к Евро до 35 матчей (26 побед, 9 ничьих), что является рекордом. В последний раз сборная с Апеннинского полуострова проигрывала в квалификации 6 сентября 2006 года во встрече с Францией (1:3), передает Sports.ru.

Cборная Испании в гостях победила Румынию (2:1).

Испанцы выиграли все пять матчей в отборочном турнире к чемпионату Европы с общим счетом 13:3 и лидируют в группе F, набрав 15 очков. Второй в этой группе идет сборная Швеции, обыгравшая Фареры 4:0.