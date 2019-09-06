Пт, 6.09.2019
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Италия установила европейский футбольный рекорд

Soccer Football - Euro 2020 Qualifier - Group J - Armenia v Italy - Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan, Armenia - September 5, 2019 Italy's players celebrate their third goal REUTERS/Anton Vaganov

ФОТО: Anton Vaganov / REUTERS

В матче квалификации Евро-2020 сборная Италии в гостях победила Армению (3:1), которая весь второй тайм играла в меньшинстве.

Команда Роберто Манчини выиграла все пять матчей к отборочном турнире к чемпионату Европы с общим счетом 16:2 и лидирует в группе J, набрав 15 очков. На втором месте Финляндия: 12 очков после пяти игр после домашней победы над Грецией 1:0.

Италия продлила беспроигрышную серию в рамках отборочных турниров к Евро до 35 матчей (26 побед, 9 ничьих), что является рекордом. В последний раз сборная с Апеннинского полуострова проигрывала в квалификации 6 сентября 2006 года во встрече с Францией (1:3), передает Sports.ru.

Cборная Испании в гостях победила Румынию (2:1).

Испанцы выиграли все пять матчей в отборочном турнире к чемпионату Европы с общим счетом 13:3 и лидируют в группе F, набрав 15 очков. Второй в этой группе идет сборная Швеции, обыгравшая Фареры 4:0.

Скандинавы во всех вчерашних матчах оказывались победителями: Норвегия одолела 2:0 Мальту, а Дания 6:0 Гибралтар.

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