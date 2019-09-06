Нарвские малыши учат эстонский язык за выращиванием овощей

Теперь нарвские детсадовцы смогут учить эстонский язык за выращиванием овощей. Детский сад с языковым погружением Päikene установил у себя во дворе теплицу, где местные детишки в процессе ухода за огурцами и помидорами получат новый опыт и освоят новые слова, пишет Postimees.
«Знания лучше всего откладываются в памяти за какой-то работой, и раз у нас появилась такая возможность, надеюсь, что в школе у детей проблем уже не будет», - сказала заведующая детским садом Päikene Хели Адамович "Актуальной камере".
Когда огурцы, помидоры и цукини созреют, детишки смогут сделать из них салат.