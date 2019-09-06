Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Ему было 95 лет. В последние годы жизни Мугабе боролся с тяжелой болезнью, пишет Lenta.

Как передает Reuters со ссылкой на собственный источник, политик скончался в Сингапуре. Именно там он обычно проходил необходимое лечение.

Роберт Мугабе стал премьер-министром Зимбабве в 1980 году, когда страна обрела независимость. Спустя семь лет он упразднил эту должность и назначил себя президентом. Мугабе переизбирался на пост главы государства шесть раз и правил 30 лет, пока его не вынудили подать в отставку в результате переворота в ноябре 2017 года.