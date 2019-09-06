В Эстонском музее современного искусства открывается фотовыставка месяца фотографии

Крупнейшая биеннале современного искусства в Эстонии, Таллиннский месяц фотографии представит в Таллинне три международные кураторские выставки, программу экспериментальных художественных фильмов и ярмарку искусства. Публику также ждет сопутствующая программа на разных площадках города: в музеях, барах, университетах.

6 сентября в EKKM (Пыхья пуйестеэ, 35) первой будет открыта международная выставка «Когда ты говоришь, что мы принадлежим свету, мы принадлежим грому» - главным для куратора в Хейди Баллет в создании этой экспозиции стал вопрос о влиянии на политику психологических реакций, вызванных климатическим хаосом.

Все проходящие в Таллинне выставки Таллиннского месяца фотографии станут платформой образовательных программ как для школьников, так и для взрослых.

Вторую международную групповую выставку Таллиннского месяца фотографии «Ртуть» откроют в Таллиннском Доме искусства 13 сентября, а 20 сентября откроется арт-центр Kai, а вместе с ним и третья международная выставка биеналле «Пусть область вашего пристального внимания... уменьшится и растворится».