Поражение в заведомо неравных условиях

Два события этого, в общем-то, не скупого на интересные происшествия лета, несомненно, оставят след в дальнейшей жизни нашего государства и общества. Хотя кому-то эти события могут показаться, да и уже показались, заурядными, не заслуживающими сколько-нибудь серьезного внимания: мало ли чего в наших палестинах происходит!?

Впрочем, судьбоносными не обязательно должны быть события эпического масштаба, оказывающие макровоздействие на всё человечество. Иногда факты, скажем так, регионального значения, по крайней мере для жителей данного региона, каким бы малым он ни был, могут стать не менее значимыми, чем введение санкций одним государством против другого.

Важна не победа, а участие

Этот олимпийский принцип, который, к сожалению, всё больше утрачивает свое значение в среде непосредственно спортсменов-олимпийцев, в то же время становится всё более популярным в других сферах.

Скажем, сегодня, если хотят особо подчеркнуть значимость достижений того или иного творца в среде кинематографистов, всё чаще указывают не только количество полученных им Оскаров, но к тому же – и сколько раз он был номинирован на эту престижную премию. А тем более – если эту позолоченную статуэтку ему до сих пор еще не вручали.

То же самое становится уже традицией и при перечислении заслуг в тех отраслях знаний и гуманитарной деятельности, где наивысшей оценкой является Нобелевская премия. То есть к регалиям того или иного ученого, писателя или политика теперь принято относить не только непосредственно само лауреатство, но и номинирование на таковое. Мол, хоть мало избранных, но много и званых…

Вдумчивый читатель уже, наверняка, догадался, к чему я клоню. Точно – к участию Нарвы в конкурсе на звание «Культурная столица Европы-2024»!

Глядя с такой колокольни, уже само участие приграничного города в конкурсе дорогóго стоило. Хотя, на мой взгляд, было изначально понятно, что в соперничестве с Тарту, выражаясь до предела политкорректно, у Нарвы шансов было крайне мало. То есть ровно столько, что, формулируя математическим языком, этой величиной можно было пренебречь.

Значит ли это, что не стоило и огород городить? Разумеется, не значит. Да, у Тарту многовековые традиции экономического, политического и гуманитарного характера; один из старейших в Европе университет и масса других преимуществ по сравнению с любым городом – и не только в Эстонии, которых нет у Нарвы. И даже если бы не скандальная заминка с финансированием предконкурсного проекта, все равно вряд ли жюри предпочло бы Нарву.