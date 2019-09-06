Поражение в заведомо неравных условиях
Нарва находится на взлете. Из города текстильщиков и энергетиков, как его именовали в советское время, сегодня Нарва превратилась в город с полифонической социальной структурой, считает колумнист Rus.Postimees Вячеслав Иванов.
Два события этого, в общем-то, не скупого на интересные происшествия лета, несомненно, оставят след в дальнейшей жизни нашего государства и общества. Хотя кому-то эти события могут показаться, да и уже показались, заурядными, не заслуживающими сколько-нибудь серьезного внимания: мало ли чего в наших палестинах происходит!?
Впрочем, судьбоносными не обязательно должны быть события эпического масштаба, оказывающие макровоздействие на всё человечество. Иногда факты, скажем так, регионального значения, по крайней мере для жителей данного региона, каким бы малым он ни был, могут стать не менее значимыми, чем введение санкций одним государством против другого.
Важна не победа, а участие
Этот олимпийский принцип, который, к сожалению, всё больше утрачивает свое значение в среде непосредственно спортсменов-олимпийцев, в то же время становится всё более популярным в других сферах.
Скажем, сегодня, если хотят особо подчеркнуть значимость достижений того или иного творца в среде кинематографистов, всё чаще указывают не только количество полученных им Оскаров, но к тому же – и сколько раз он был номинирован на эту престижную премию. А тем более – если эту позолоченную статуэтку ему до сих пор еще не вручали.
То же самое становится уже традицией и при перечислении заслуг в тех отраслях знаний и гуманитарной деятельности, где наивысшей оценкой является Нобелевская премия. То есть к регалиям того или иного ученого, писателя или политика теперь принято относить не только непосредственно само лауреатство, но и номинирование на таковое. Мол, хоть мало избранных, но много и званых…
Вдумчивый читатель уже, наверняка, догадался, к чему я клоню. Точно – к участию Нарвы в конкурсе на звание «Культурная столица Европы-2024»!
Глядя с такой колокольни, уже само участие приграничного города в конкурсе дорогóго стоило. Хотя, на мой взгляд, было изначально понятно, что в соперничестве с Тарту, выражаясь до предела политкорректно, у Нарвы шансов было крайне мало. То есть ровно столько, что, формулируя математическим языком, этой величиной можно было пренебречь.
Значит ли это, что не стоило и огород городить? Разумеется, не значит. Да, у Тарту многовековые традиции экономического, политического и гуманитарного характера; один из старейших в Европе университет и масса других преимуществ по сравнению с любым городом – и не только в Эстонии, которых нет у Нарвы. И даже если бы не скандальная заминка с финансированием предконкурсного проекта, все равно вряд ли жюри предпочло бы Нарву.
И, тем не менее, участвовать не просто стоило, а было необходимо. Нарва находится на взлете. Из города текстильщиков и энергетиков, как его именовали в советское время, сегодня Нарва превратилась в город с полифонической социальной структурой, чья культурная среда – в самом широком понимании этого термина, включая культуру производства, образования, общественно-политического устройства, – отвечает самым высоким европейским стандартам.
Если для Нарвы проигрыш наверняка станет стимулом для дальнейшего развития, то для реформистов – вряд ли.
Уверен, что, отмечая явные позитивные сдвиги в жизни Нарвы, уже невозможно их сглазить. Нарва уверенно и прочно заняла достойное её место в ряду важнейших региональных центров Эстонии. Немалая в том заслуга принадлежит президенту Керсти Кальюлайд, которая своим решением на несколько недель превратить Нарву в место дислокации своей канцелярии и собственную резиденцию дала мощный стимул к укреплению у здешних граждан чувства уверенности и собственного достоинства.
Таким образом, если выражаться казенным языком официоза, то, «исходя из вышеизложенного», можно в полным основанием утверждать, что проигрыш в конкурсе на почетное звание не станет для нарвитян поводом впасть в уныние.
Во-первых, конкурс есть конкурс, в нем кто-то выигрывает, а кто-то при этом обязательно проигрывает. А проиграть такому маститому сопернику, как Тарту, – это даже почетно. Во-вторых, проигрыш – это не поражение. И есть все основания рассчитывать, что уже в скором времени мы станем свидетелями многих интересных и важных для всех жителей страны инициатив, которыми жители восточного приграничья докажут, что номинировались на титул Культурной столицы Европы с полным на то правом.
Раз случилось – значит, так надо
Второму событию, о котором я упомянул в преамбуле, все республиканские и региональные СМИ уделили, казалось бы, достаточно внимания. И даже, может быть, несколько с излишком. Но, на мой взгляд, при этом анализ звучал как-то глухо и не то, чтобы поверхностно, но, я бы сказал, недоуменно.
А речь – о провалившемся вотуме недоверия премьер-министру Юри Ратасу, о необходимости которого (вотума, а не Ратаса!) все время говорили реформисты.
Здесь, кстати, есть даже некоторое, правда, абсолютно формальное, сходство с событием, о котором говорилось выше: и там, и тут мы имеем дело с проигрышем. Нарва проиграла в конкурсе на высокий титул, а реформисты проиграли в попытке «свалить» главу правительства. Впрочем, есть и еще одна деталь, роднящая оба этих события: низкая вероятность успеха стороны, конкурирующей в заведомо неравных условиях.
Вот только если для Нарвы проигрыш наверняка станет стимулом для дальнейшего развития, то для реформистов – вряд ли.
Во-первых, абсолютно непонятно было, для чего Кая Каллас снова инициировала в Рийгикогу эту процедуру. Проведенная в июне такая же акция, нацеленная персонально на главу МВД Марта Хельме, еще вызывала какое-то сочувствие у тех, кто симпатизировал реформистам или, как минимум, испытывал такую личную неприязнь к коалиции, что даже кушать не мог, при всей её заведомой бесперспективности, просто как официально зафиксированный акт выражения этой самой неприязни. Но наступать на те же грабли, пусть и с более высокой целью (хотя бы рассматривая расположение здания МВД и Дома Стенбока), это уже явный перебор.
То есть для Партии реформ это даже не проигрыш в «боях местного значения», а стратегическое поражение. Особенно если учесть, что даже в рядах самой оппозиции пятеро ее депутатов не голосовали за вотум.
Но самое-то смешное заключается в том, что эта ситуация не стала выигрышной и для коалиции. Опять-таки, если не считать пары М. и М. Хельме, для которых это их глубоко личная победа. Хотя бы уже потому, что они никогда не признаЮт и никогда не признАют своего поражения. Но по большому (извините!) счету коалицию нельзя считать победившей. Потому что, а) провал вотума был известен загодя и никому ничего на самом деле не доказал; и б) у возглавляющего коалицию Юри Ратаса остался все тот же геморрой в виде Хельме-отца и Хельме-сына (спасибо, что хоть без Хельме-духа святого).
Всё это напоминает рассуждения главного героя фантастической повести-сказки братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» о том, что на самом деле важнее – БЫТЬ или КАЗАТЬСЯ: «Организовать на телестудии конференцию знаменитых привидений или просверлить взглядом дыру в полуметровой бетонной стене могут многие, и это никому не нужно, но это приводит в восторг почтеннейшую публику, плохо представляющую себе, до какой степени наука сплела и перепутала понятия сказки и действительности. А вот попробуйте найти глубокую внутреннюю связь между сверлящим свойством взгляда и филологическими характеристиками слова «бетон», попробуйте решить эту маленькую частную проблемку, известную под названием Великой Проблемы Ауэрса!»
Ситуация абсолютно патовая. Реформисты явно деградируют, и если в ближайшее время не сумеют предпринять действительно радикальные шаги для поднятия своего авторитета (например, научатся сверлить бетон взглядом), то уже наметившаяся тенденция падения их рейтинга может стать необратимой.
Но и центристы тоже не в лучшем положении: их роль старшего партнера по коалиции становится все более и более призрачной. Что, к слову, наглядно продемонстрировали недавние дебаты в рамках вернувшейся после каникул передаче «Кто кого?» на канале ETV+, где представлявшая Центристскую партию Мария Юферева-Скуратовски на фоне своих коллег по коалиции Свена Сестера из "Отечества" и Лео Куннаса (EKRE) выглядела, мягко выражаясь, бледненько…
Правда, в этой передаче 73 процента зрителей в ходе закадрового опроса высказались за то, чтобы нынешнее правительство осталось в прежнем составе и на прежнем месте. Но здесь, скорее всего, сыграло нежелание новых катаклизмов на Тоомпеа и вообще в стране, стремление хоть к какой-то стабильности. Исходя из принципа: «Не потому что эти хороши, а потому что другие – еще хуже!»…