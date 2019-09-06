Фото: гениальное решение для маленькой комнаты

Чтобы в маленькой комнате был задействован каждый квадратный сантиметр, используйте пространство по максимуму. Например, не позволяйте пустовать месту под кроватью.

Обычные ящики или коробки, лежащие под кроватью, не очень удобны и не практичны: лучше слегка приподнять кровать. Нет, не надо превращать комнату в лофт и подвешивать кровать под потолком. Достаточно приподнять кровать, например, на метр, чтобы внизу открылось легкодоступное пространство, где удобно хранить различные вещи, например одежду.