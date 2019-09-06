Пт, 6.09.2019
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Фото: гениальное решение для маленькой комнаты

ФОТО: Shutterstock

Планировать покупку мебели в маленькую комнату нужно особенно тщательно, ведь нужно найти решения, которые помогут сэкономить пространство, сохранив при этом все необходимое, пишет Postimees. Вот один полезный совет.

Чтобы в маленькой комнате был задействован каждый квадратный сантиметр, используйте пространство по максимуму. Например, не позволяйте пустовать месту под кроватью.

Обычные ящики или коробки, лежащие под кроватью, не очень удобны и не практичны: лучше слегка приподнять кровать. Нет, не надо превращать комнату в лофт и подвешивать кровать под потолком. Достаточно приподнять кровать, например, на метр, чтобы внизу открылось легкодоступное пространство, где удобно хранить различные вещи, например одежду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В детской комнате можно кровать поставить на подиум, под которым поставить комоды или шкафчики: это позволяет хранить одежду и игрушки в ящиках и останется достаточно места для игр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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