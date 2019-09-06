Травмы 26 пассажиров автобуса, попавшего в аварию с грузовиком, обошлись в 150 000 евро
В произошедшей в июле на Клоогаранна-теэ тяжелой аварии с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали 26 человек. По данным Salva Kindlustus, суммарная стоимость ущерба здоровью в данном случае составила почти 150 000 евро и продолжит расти. Одному из пострадавших даже пришлось ампутировать ногу, сообщила в пятницу BNS пресс-служба страховой компании.
Руководитель отела страхования транспортных средств Salva Kindlustus Тынис Тохвер пояснил, что всего в отношении данного происшествия было открыто 23 страховых производства и к настоящему моменту размер ущерба уже достиг 150 000 евро. «Очевидно, размер ущерба еще увеличится, поскольку, как правило, травмы требуют длительного лечения и точные суммы становятся известны позднее», - отметил Тохвер.
Полученные в результате происшествия травмы варьируются в диапазоне от легких ушибов до масштабного стоматологического лечения, а одному пострадавшему даже пришлось ампутировать ногу.
«К сожалению, ни у одного пострадавшего не было страхования от несчастных случаев, которое могло бы оказать тут большую помощь», - добавил Тохвер. Страхование от несчастных случаев обеспечивает денежную компенсацию в случаях неожиданных легких травм, временной потери трудоспособности, возникновения постоянного недостатка здоровья или даже смерти.
«В связи с началом учебного года особенно важно отметить, что многих случаев ущерба здоровью удалось бы избежать, если бы больше людей использовали ремни безопасности. Сегодня, к сожалению, это еще не вошло у людей в привычку, - сказал Тохвер. – Ремень безопасности – лучшее средство для предотвращения тяжелых последствий, поскольку по своей природе такие происшествия всегда непредсказуемы и случаются, когда их меньше всего ожидаешь».
Руководитель отела страхования транспортных средств Salva Kindlustus добавил, что в реальности происшествия с рейсовыми автобусами случаются довольно часто, но чаще все же на внутригородских маршрутах: «Постоянно возникают ситуации, когда в результате резкого торможения или неожиданного маневра один или два человека получают травмы. К счастью, масштабные происшествия все же остаются редкостью».