Травмы 26 пассажиров автобуса, попавшего в аварию с грузовиком, обошлись в 150 000 евро

Руководитель отела страхования транспортных средств Salva Kindlustus Тынис Тохвер пояснил, что всего в отношении данного происшествия было открыто 23 страховых производства и к настоящему моменту размер ущерба уже достиг 150 000 евро. «Очевидно, размер ущерба еще увеличится, поскольку, как правило, травмы требуют длительного лечения и точные суммы становятся известны позднее», - отметил Тохвер.

Полученные в результате происшествия травмы варьируются в диапазоне от легких ушибов до масштабного стоматологического лечения, а одному пострадавшему даже пришлось ампутировать ногу.

«К сожалению, ни у одного пострадавшего не было страхования от несчастных случаев, которое могло бы оказать тут большую помощь», - добавил Тохвер. Страхование от несчастных случаев обеспечивает денежную компенсацию в случаях неожиданных легких травм, временной потери трудоспособности, возникновения постоянного недостатка здоровья или даже смерти.

«В связи с началом учебного года особенно важно отметить, что многих случаев ущерба здоровью удалось бы избежать, если бы больше людей использовали ремни безопасности. Сегодня, к сожалению, это еще не вошло у людей в привычку, - сказал Тохвер. – Ремень безопасности – лучшее средство для предотвращения тяжелых последствий, поскольку по своей природе такие происшествия всегда непредсказуемы и случаются, когда их меньше всего ожидаешь».