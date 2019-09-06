Пт, 6.09.2019
Мы одержимы желанием модернизировать весь эстонский государственный аппарат, сделать его более эффективным и заставить его работать лучше для Эстонии. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В аварии на шоссе Таллинн-Пярну-Икла серьезно пострадал 39-летний мужчина

В аварии на шоссе Таллинн-Пярну-Икла серьезно пострадал 39-летний мужчина

Вблизи заправки Хяэдемеэсте столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

ФОТО: Lugeja pilt

Сегодня утром на шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло ДТП, в котором серьезно пострадал 39-летний мужчина.

Около 7:30 центр тревоги получил сообщение, что на 169-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись грузовик Mercedes-Benz и легковой автомобиль Škoda.

По первоначальным данным, ДТП произошло в тот момент, когда выезжавший со стороны Хяэдемеэсте на главную дорогу автомобиль Škoda не уступил дорогу двигавшемуся в сторону Пярну грузовику. За рулем легковушки находился 39-летний мужчина, он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

«Согласно предварительной информации, водитель легковушки не был пристегнут ремнем безопасности», - рассказал старший патрульной смены Пярнуского полицейского участка Эйво Эвертсоо, отметив, что точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе производства. 43-летний водитель грузовика не пострадал.

«Хочу напомнить, что ремень безопасности следует пристегнуть до начала поездки», - добавил Эвертсоо. По его словам, при совершении маневра следует быть предельно внимательным и убедиться, что дорога свободна.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ