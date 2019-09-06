Андрус Ансип отказывается отдавать 10,95 евро

Речь идет о спонсированном с аккаунта в Facebook Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) призыва голосовать за Ансипа и Тоом на выборах в Европарламент.

"Опираясь на имеющуюся у нас информацию и действующее в Эстонии законодательство, оплату вашей рекламы со стороны ALDE можно рассматривать как возможное нарушение Закона о партиях, которое заключается в пожертвовании, сделанном юридическим лицом. Согласно Закону о партиях, это запрещено и такое пожертвование необходимо вернуть дарителю (по сути, возместить расходы ALDE на рекламу), – написала председатель ERJK Лийза Овийр в направленном политикам письме.