Женщина попыталась провезти похищенного младенца в ручной клади и попалась

3-летней Дженнифер Эрин Талбот из Огайо удалось пересечь границу с мальчиком, который родился шесть дней назад, в сумке. Однако около выхода на посадку ее задержали сотрудники авиалиний Delta. Женщина не смогла предъявить ни паспорта ребенка, ни его посадочного талона, пишет Lenta.

В результате Талбот арестовали за попытку похищения человека. В настоящий момент полиция разыскивает родителей мальчика, которых будут судить в соответствии с законом о защите детей.