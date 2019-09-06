Владимир Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане

«Дудь радостно кричит, снимает, говорит о том, что во всем виновато государство. Но надо быть дегенератом», — отметил он. По мнению Соловьева, в фильме, хронометраж которого составляет чуть больше трех часов, нет «ни малейшего понимания о том, что, почему и как реально произошло».

Ведущий добавил, что Дудь «был бездарный спортивный журналист», а теперь «полез в другую область — гадить по чуть-чуть». «Лучше бы он рекламировал Head&Shoulders. В этой башке кроме химических элементов Procter&Gamble ничего другого не обнаружено», — добавил Соловьев.

«Вы посмотрите на эти лица. Вы посмотрите на эту лощеную нечисть. Вы посмотрите на этого борца с перхотью. Там же ноль сопереживания. Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх, которая во время трагедии Беслана несла такое, что волосы дыбом», — заключил он.