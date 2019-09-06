Горячая новость: квартиры в Таллинне подешевели!

По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, судя по статистике Земельного департамента, цены в Таллинне каждый месяц колеблются на один-два процента в ту или в другую сторону, но в целом остаются стабильными.

«Цены на квартиры в Таллинне зависят от двух факторов: роста зарплат и быстрой урбанизации. Таллинн – центр притяжения рабочей силы, а значит, и новых жителей. Но если в столице квартиры по рыночной цене активно продаются и покупаются, то в остальных населенных пунктах Эстонии, за исключением трех-четырех больших городов, рынок недвижимости влачит жалкое существование и длительный прогноз, к сожалению, негативный», - сказал Вахтер.

«Новые квартиры на окраинах Таллинна буквально расхватывают из-за их приемлемой цены, хотя новые жилые комплексы растут непрерывно. В это же время интерес к шикарным квартирам за полмиллиона евро в центре города весьма скромный. Такие сделки заключаются, и на эти квартиры есть спрос у ограниченной аудитории, так что разработчики должны быть более гибкими, чтобы объекты соответствовали предпочтениям более широкого круга покупателей», - добавил Вахтер.

В августе в Таллинне продано 773 квартиры, что на 2,6% меньше, чем в июле. Средняя цена квадратного метра понизилась за месяц на 3,7% до 1934 евро, что тем не менее на 8,2% выше, чем год назад. Самая дорогая квартира в столице была продана за 470 000 евро, а самая дешевая – за 1000.

В августе в столице было продано 46 частных домов, что на 14 больше, чем в июле. Самый дорогой дом обошелся покупателям в 845 000 евро, а самый дешевый стоит 40 000 евро.