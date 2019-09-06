Мужчины, до смерти забившие человека в Силламяэ, проведут в тюрьме более десяти лет

Суд счел, что вина Екимено и Ваника в убийстве доказана, поэтому первый приговорен к десяти, второй - к 11 годам лишения свободы, передает Rus.ERR.

Впрочем, в законную силу решение не вступило и может быть обжаловано в окружном суде.

Согласно обвинительному заключению, 6 августа 2018 года Екименко и Ваник, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, отправились к своему 57-летнему знакомому в квартиру на улице Калда, где забили его до смерти.