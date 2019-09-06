Пт, 6.09.2019
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  • Преступники, до смерти забившие человека в Силламяэ, проведут в тюрьме более десяти лет

Преступники, до смерти забившие человека в Силламяэ, проведут в тюрьме более десяти лет

Вируская тюрьма в Йыхви.

ФОТО: Sander Ilvest

В пятницу Вируский уездный суд приговорил к длительным срокам тюремного заключения Юрия Екименко (36) и Айвара Ваника (44), которые в августе прошлого года в Силламяэ до смерти забили своего знакомого.

Суд счел, что вина Екимено и Ваника в убийстве доказана, поэтому первый приговорен к десяти, второй - к 11 годам лишения свободы, передает Rus.ERR.

Впрочем, в законную силу решение не вступило и может быть обжаловано в окружном суде.

Согласно обвинительному заключению, 6 августа 2018 года Екименко и Ваник, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, отправились к своему 57-летнему знакомому в квартиру на улице Калда, где забили его до смерти.

Ваника также обвинили в том, что в тот же день он напал на пожилую женщину в другой квартире в Силламяэ.

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