Фото: ремонт в ванной - быстро, оригинально, дешево

В один прекрасный день живущая в Эссексе 50-летняя Доун Фланаган решила, что пора в корне менять дизайн ванной комнаты.

В последний раз ремонт в ванной делали пять лет назад, своими руками и без определенного плана. В общем, с ванной надо было что-то делать.

ФОТО: Caters News / Caters News

После недолгих размышлений Доул нашла решение, как переделать интерьер темного помещения, куда солнце почти не заглядывало, превратив его в более уютное и приятное.

ФОТО: Caters News / Caters News

Была и еще одна задача: сделать ремонт максимально дешево. И это удалось! Выбрали тему тропического леса, и ванная наполнилась декоративными элементами, поддерживающими и развивающими тропическую тему: комнатные растения, изображения листьев, мотивы тропических растений, картины и даже фотообои - все переносило членов семьи Фланаган в жаркие и влажные края.

ФОТО: Caters News / Caters News

ФОТО: Caters News / Caters News

Результат удовлетворил всех. К тому же на обновление ванной было потрачено всего сто фунтов!