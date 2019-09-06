Фото: на шоссе Таллинн-Нарва внедорожник врезался в трактор

Управлявший трактором мужчина рассказал, что Toyota пошла на обгон, но в какой-то момент прервала маневр. Когда чуть позже трактор поворачивал налево, Toyota вновь решила его обогнать. Водитель внедорожника в последний момент отреагировал на действия трактора, но все равно передом задел его прицеп, пишет Virumaa Teataja .

Находившегося за рулем Toyota 63-летнего мужчину отвезли в больницу. По словам тракториста, его нога была окровавлена. Сидевший рядом с водителем Toyota пассажир сказал, что в тот момент, когда произошло столкновение, он как раз уткнулся в мобильный телефон. По его мнению, водитель внедорожника серьезно не пострадал, поскольку мог самостоятельно передвигаться.