Посольство Китая ответило на публикации Postimees: задача журналистов – поддерживать хорошие отношения между странами

«Посольство Китая непоколебимо стоит за национальный суверенитет и территориальную неприкосновенность. Мы ценим четкую позицию правительства Эстонии в поддержке политики „единого Китая“. Правительство Китая жестко против всех, кто поддерживает и создает условия для высказываений и дел, которые наносят ущерб нашему суверенитету и независимости», - говорится в заявлении.

Публикация в Postimees в числе прочего говорит о том, как эстонские политики после встреч с представителями Тибета или Тайваня сталкиваются с агрессивными «отзывами» местного посольства.

В заявлении подчеркнули также важность отношений между Эстонией и Китаем, взаимного уважения, равного обращения и хорошего сотрудничества в областях экономики, культуры и туризма.

«Журналисты фанатично следуют профессиональной этике, и они должны придерживаться принципов точности, непредвзятости и достоверности. От них ждут, что они [будут помогать] продвижению китайско-эстонских отношений, вместо того, чтобы публиковать лживую и ошибочную информацию, которая не отвечает действительности. Мы должны сохранять дружественные отношения между Китаем и Эстонии и их светлые перспективы».

И хотя посольство обвиняет Postimees и участвовавших в проекте журналистов-партнеров в искажении правды, оно не представило ни одного аргумента в подтверждение этого. Также посольство до сих пор не ответило ни на один вопрос, которые Postimees задал еще в прошлый вторник.