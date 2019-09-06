Россия проиграла Польше и лишилась шансов на четвертьфинал

Сборная России уверенно начала встречу выиграв первую четверть 22:16 и первую половину 40:34. К сожалению в дальнейшем у подопечных Базаревича начались проблемы психологического характера: под давлением поляков, россияне стали нервничать, ошибаться в простых ситуациях и если в третьей четверти еще удавалось идти в одном темпе с соперником, то четвертая четверть оказалась для россиян полностью катастрофичной: Лукаш Кошарек попал сразу из-за периметра, сведя преимущество россиян до одного очка, а Аарон Цель и Адам Вачински вывело Польшу вперед 61:58.