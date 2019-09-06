Пт, 6.09.2019
Мы одержимы желанием модернизировать весь эстонский государственный аппарат, сделать его более эффективным и заставить его работать лучше для Эстонии. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Россия проиграла Польше и лишилась шансов на четвертьфинал

Россия проиграла Польше и лишилась шансов на четвертьфинал

Россияне бодро начали встречу с Польшей, но не сумели развить свой успех, уступив 74:79

ФОТО: Ye Aung Thu / AFP

На чемпионате мира по баскетболу сборная России проиграла команде Польше 74:79 и лишилась шансов на продолжении борьбы за медали и прямую путевку на Олимпиаду в Токио.

Сборная России уверенно начала встречу выиграв первую четверть 22:16 и первую половину 40:34. К сожалению в дальнейшем у подопечных Базаревича начались проблемы психологического характера: под давлением поляков, россияне стали нервничать, ошибаться в простых ситуациях и если в третьей четверти еще удавалось идти в одном темпе с соперником, то четвертая четверть оказалась для россиян полностью катастрофичной: Лукаш Кошарек попал сразу из-за периметра, сведя преимущество россиян до одного очка, а Аарон Цель и Адам Вачински вывело Польшу вперед 61:58.

Евгений Бабурнза 2 минуты до конца свел счет к ничейному, попав с дальней дистанции, 67:67, но затем поляки окончательно задавили россиян, выиграв на последнем отрезке 12:7, причем в четвертой четверти основнум оружием поляков были дальние борски, а у россиян в этом компоненте игра абсолютна не пошла.

Свой последний матч на чемпионате мира россияне проведут против Венесуэлы, Польша сыграет с Аргентиной.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ