Россия проиграла Польше и лишилась шансов на четвертьфинал

На чемпионате мира по баскетболу сборная России проиграла команде Польше 74:79 и лишилась шансов на продолжении борьбы за медали и прямую путевку на Олимпиаду в Токио.
Сборная России уверенно начала встречу выиграв первую четверть 22:16 и первую половину 40:34. К сожалению в дальнейшем у подопечных Базаревича начались проблемы психологического характера: под давлением поляков, россияне стали нервничать, ошибаться в простых ситуациях и если в третьей четверти еще удавалось идти в одном темпе с соперником, то четвертая четверть оказалась для россиян полностью катастрофичной: Лукаш Кошарек попал сразу из-за периметра, сведя преимущество россиян до одного очка, а Аарон Цель и Адам Вачински вывело Польшу вперед 61:58.
Евгений Бабурнза 2 минуты до конца свел счет к ничейному, попав с дальней дистанции, 67:67, но затем поляки окончательно задавили россиян, выиграв на последнем отрезке 12:7, причем в четвертой четверти основнум оружием поляков были дальние борски, а у россиян в этом компоненте игра абсолютна не пошла.
Свой последний матч на чемпионате мира россияне проведут против Венесуэлы, Польша сыграет с Аргентиной.