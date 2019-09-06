Эстония проиграла Белоруссии и рискует повторить антирекорд 24-летней давности

Сборная Белоруссии, несмотря на неофициальный статус третьей команды бывшего СССР никак не может реализовать тот потенциал, которым белорусский футбол обладает. В 1990-х годах белорусы имели отличный багаж, доставшиися со времен СССР, но даже к порогу стыковых матчей, в отличии от Эстонии, подобраться не смогли. Сейчас же Белоруссия, как и Эстония, команды из нижней части европейского рейтинга, которые при желании могут удивить как грандов, так и своих болельщиков, проиграв аутсайдерам европейского футбола.

В матче с Белоруссией на посту тренера сборной Эстонии дебютировал Карел Воолайд, а у белорусов - Михаил Мархель. Бывший полузащитник минского "Динамо", российских "Алании" и "Торпедо" работает в системе белорусских сборных с 2009 года, возглавив сборную U15. 20 июня 2019 года Мархель получил бразды правления национальной командой и в Таллинне состоялся дебют белорусского спецалиста в официальных матчах.

Дебют у Мархеля получился победным, хотя по первым минутам встречи этого нельзя было предположить. Гости стояли на поле, а футболисты сборной Эстонии, продираясь через такую пущу навешивали на ворота Гутора и зарабатывали угловые, которые ничем не заканчивались. Белорусы минуте к двадцатой сумели все-таки начать играть в футбол и тут уже Лепметс показывал свои умения вынимая мячи из девяток и из-под перекладины. А сборная Эстонии все навешивала: Васильев искал Соргу, но дебютант команды был ниже на голову в росте защитников гостей и опасности у ворот Гутора не возникало.

Игра ожила в последние минуты первого тайма, когда сначала белорусы упустили пару шансов, а затем Сорга вывалился один в один с Гутором, но лучший игрок Белоруссии-2011 отвел угрозу от ворот.

Во втором тайме игра началась с гола в ворота Лепметса: Васильев потерял мяч, белорусы убежали в контратаку, первым ударом попали в штангу, а далее с уголового Наумов открывает счет - 0:1. Сборная Эстонии пыталась сразу же отыграться и через шесть минут Эрик Сорга открыл счет своим голам за сборную, переведя пас Маттиаса Кяйта с двух метров в сетку ворот: 1:1.

Далее игра развивалась по сценарию первых сорока минут первого тайма - эстонцы навешивали, белорусы убегали в контратаки, в одной из которых дважды попали в штангу. У Эстонии же ударов, опасных или даже полуопасных, не было совсем.

Когда казалось, что соперники поделят очки, поклонников сборной Эстонии ожидал катастрофический сюрприз - навес в штрафнюю Лепметса и Скавыш приносит гостям победу на 91-й минуте - 1:2.