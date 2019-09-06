Live: сможет ли Эстония победить Белоруссию в квалификации футбольного Евро-2020?

Отборочный турнир Евро-2020 продолжится для сборной Эстонии домашним матчем против команды Белоруссии, в поединках с которой подопечные Карела Воолайда могут рассчитывать на положительный результат.
Сборная Белоруссии, несмотря на неофициальный статус третьей команды бывшего СССР никак не может реализовать тот потенциал, которым белорусский футбол обладает. В 1990-х годах белорусы имели отличный багаж, доставшиися со времен СССР, но даже к порогу стыковых матчей, в отличии от Эстонии, подобраться не смогли. Сейчас же Белоруссия, как и Эстония, команды из нижней части европейского рейтинга, которые при желании могут удивить как грандов, так и своих болельщиков, проиграв аутсайдерам европейского футбола.
В матче с Белоруссией на посту тренера сборной Эстонии дебютирует Карел Воолайд, а у белорусов - Михаил Мархель. Бывший полузащитник минского "Динамо", российских "Алании" и "Торпедо" работает в системе белорусских сборных с 2009 года, возглавив сборную U15. 20 июня 2019 года Мархель получил бразды правления национальной командой и в Таллинне состоится дебют белорусского спецалиста в официальных матчах.