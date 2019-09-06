Глава армейского спецназа: военная база в любом случае появится

Из армейского спецназа люди уходят в K-komando (полицейский спецназ ), чтобы иметь больше практики. Является ли факт ухода людей проблемой для военного руководства?

Раньше больше уходило. Сейчас уже нет. Уходят по семейным обстоятельствам. Мы только рады, если они со своими навыками уходят в другие силовые структуры. Иногда они возвращаются, потому что мы Формула-1. Подразделения хорошо ладят друг с другом.

Как сохранить авторитет среди таких людей?

Специфика спецназа в том, что они работают под руководством опытных офицеров. Это сродни пиратскому кораблю — там есть и змеи, и скорпионы, и альфа-самцы. Просто их нужно держать под контролем.

Может ли все выйти из-под контроля в случае серьезного напряжения?

Конечно, иногда у людей крышу сносит, но мы справляемся. Мы всегда стараемся делать так, чтобы такие люди не попадали в подразделение.

Можно ли быть уверенным в том, что в один прекрасный день у армейского спецназа не сорвет крышу?

Не могу ответить. Все мы люди. Никто не даст гарантий, но спецназовцев постоянно проверяют.

Как складывалась дальнейшая жизнь покинувших спецназ? Не было ли проблем с психикой?

У нас есть человек, который работал в тюрьме священником. Решил послужить богу. Если ты попал в эту организацию, то будешь болеть за нее душой до конца жизни. Мы проводим мероприятия, куда приглашаем ветеранов. Они за это благодарны.

На каком месте находится Эстонский армейский спецназ (EOG) в мировом рейтинге?

Думаю, ответ на этот вопрос дали американцы. Мы примерно на одном уровне с их SOF (отряд спецназначения). Мы очень похожи. Проходим подготовку в одних и тех же местах. Американцы не видят разницы. Если говорить о боевых действия с применением нетрадиционных средств, то здесь мы их превосходим. Мы можем действовать в воде, воздухе и на земле. Возможно, прыгать с парашютом и сексуально, но это лишь возможность добраться до работы. Если в армии решения принимаются сверху вниз, то у нас наоборот. Дается задание и вся команда разрабатывает план операции, потому что им придется ее выполнять.

Как могли бы развиваться эстонские спецназовцы?

Расти. Расти количественно и всегда останется место для профессионализма. И меньше для совершения ошибок. Сотрудничество с Кайтселийтом очень важно.

Что этому препятствует сейчас? Деньги, персонал, политические решения?

Думаю, ничто из перечисленного. Просто процесс развития требует времени. Мы более десяти лет отлеживались. Развитие подобного спецподразделения требует времени. Тут ничего не бывает быстро. Спецназу союзников по 50-60 лет.

В передаче «Очевидец» шла речь о том, что на деньги США здесь построят тренировочную базу. К сегодняшнему утру (вчера – ред.) стало известно, что президент Дональд Трамп забрал деньги для строительства стены на границе с Мексикой. Насколько это серьезная потеря?

Я не считаю это потерей, так как базу в любом случае построят. Трамп построит свою стену, тогда и деньги появятся. Это не очень сильно скажется на нашем развитии. Американцам эта база тоже нужна для поддержания формы. Это вопрос времени.

Недавно вашего предшественника на этом посту Рихо Юхтеги назначили командиром Кайтселийта. Часть подразделений Кайтселийта подчиняются вашему армейскому начальству. Означает ли это, что Кайтселийту предстоит скачок в развитии и осваивание методов ведения неконвенциональной войны?