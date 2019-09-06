Глава армейского спецназа: военная база в любом случае появится

По словам нового командующего эстонскими Силами специального назначения Маргуса Куула, решение президента США Дональда Трампа оставить без финансирования строительство военной базы нельзя назвать серьезным ударом, пишет Postimees.
Следом за Рихо Юхтеги вы стали вторым сотрудником военных спецслужб, имя которого стало достоянием общественности. Почему спецназ не рассказывает о своей деятельности?
Потому что мы выполняем операции на основании разведданных. Для нападения необходим эффект неожиданности, но в случае утечки данных это было бы невозможно. Наш главный принцип: проникнуть, сделать работу и скрыться. Зачастую приходится все делать с хирургической точностью. Раскрывают подробности лишь успешных спецопераций. Реже говорят о провальных. Информация о наших сотрудниках засекречена, так как они работают с секретными данными.
Вчера правительно решило, что в случае одобрения со стороны Рийгикогу ваших людей отправят в Мали. Какова цель миссии и насколько там опасно?
Относительно опасно. Опасность может быть и небольшой, но если кто-то наедет на СВУ (самодельное взрывное устройство) или если базу обстреливают из миномета, то опасность возрастает. Когда вместе с военными Мали удается обнаружить и нейтрализовать миномет, уровень опасности снова будет низким.
Означает ли это, что в Мали вы будете чаще выезжать за пределы базы?
(Ухмыляется.) Скажем так, все решается при точном планировании.
Можете назвать самую опасную ситуацию, в которую с момента создания попадали эстонские спецподразделения?
Не стану вдаваться в подробности, но подобное имело место. Парням удалось уцелеть благодаря подготовке. Без везения тоже не обойтись. Если его нет — значит, нет. Приведу пример: 14 декабря 2016 года в одной европейской стране наш вертолет рухнул с высоты в 1,7 километра. Вероятность гибели была 98 процентов. Мы выжили. Значит, повезло. Рихо Юхтеги был в том же вертолете. Подобное заставляет задуматься.
Как люди на подобной работе относятся к смерти?
Ты не думаешь об этом ежедневно просто так. Если случится, так тому и быть. Особенность спецназовцев в том, что если это произойдет, то мы сами выбираем, при каких обстоятельствах погибнем.
Можно ли сказать, что те немногочисленные зарубежные миссии, куда отправлялись эстонские спецназовцы, были достаточно напряженными и непростыми?
На сто процентов. Силы обороны и спецназовцы решают проблему в месте ее возникновения. Мы отправились в Афганистан для того, чтобы подобной проблемы не возникло у нас на родине. Обрезаем корни, чтобы ростки не взошли здесь. Зачем отправляться в Африку? Потому что там рассадник исламского экстремизма, откуда они отправляются в другие страны. Во-вторых, практика закрепляет знания и придает уверенности в своих навыках. И успокаивает парней.
Миссии успокаивают спецназовцев?
Зарубежные миссии являются важной составляющей жизни спецназовца. Они успокаивают, придают уверенности в себе. Эти присуще каждому военному: если бывал на войне, то он знает. Тревога может быть до или после, но не во время боя.
Эстонский армейский спецназ (EOG) славится своими сложными тестами. Если бы ситуация потребовала, смогли бы сами их пройти?
Морально — да. Психически легко, а вот физически... Мне 40 лет, я 22 года на военной службе. Главное правило, что приходящие на тесты должны быть здоровыми. Бывали случаи, когда люди скрывали травмы. Кто-то пробовал по три-четыре раза. Желания — хоть отбавляй, а физика подкачала. Врачи проверяют, чтобы мы не навредили человеку, и чтобы он сам не сделал себе хуже. Мы смотрим, какие проблемы со здоровьем были у человека, проверяем, говорят ли правду.
На тестах большинство проваливается на третий или четвертый день, то есть еще до начала серьезных нагрузок. Почему?
Потому что мы не говорим ничего заранее. Они всегда находятся в неведении. Например, что нужно сначала пробежать пять километров, а потом еще 15. Поэтому нам и нужны люди, которые в подобных ситуациях смогут сохранить бодрость духа. Никогда не знаешь, чем все закончится. Нужно небольшое количество хороших и дружелюбных людей. Обычная картина, когда не проходят 75–80 процентов.
Что показали тесты?
Что дело не в мышцах. К нам приходили завсегдатаи тренажерных залов, но они не справляются. В то же время бывают ситуации, когда рюкзак больше самого претендента, но он приходит к финишу первым. Обычно подводит не физическая форма, а психика. Инструкторы у нас многоопытные и хорошие. В первые 36 часов проявляется военное лицо каждого человека. Мы настолько их выматываем, что они не могут нас обмануть — они предстают такими, какие они есть. Потом мы уже смотрим, кого взять. Смотрим на личностные качества, на желание человека. Мы видим шкурников, которые не придут на помощь, когда другие попадут в беду. Это увлекательный процесс. У нас за спиной огромный практический опыт.
Какие личные качества присуще хорошим спецназовцам?
Дружелюбие, потому что спецназовцам приходится сталкиваться с местными жителями. Также важно желание, умение приспосабливаться и новаторство. Мы выбираем умеющих быстро приспосабливаться и хороших дипломатов, потому что спецназ оказывается в тылу противника, где подмоги ждать не стоит. Перекрестные тренировки позволяют им быть взаимозаменяемыми.
Женщина и спецназ — эти два понятия совместимы?
Абсолютно! Больше женщин! Пока они не появлялись на тестах, но я призываю их попробовать себя. Требования те же, что и к мужчинам, но женщины способны выполнять те же вещи, что и сильный пол. Они необходимы во время спецопераций, поэтому надеюсь, что они найдут к нам дорогу.
Как сильно изменились критерии отбора?
Как раз сейчас занимаемся пересмотром. Стандарты останутся прежними, но процессы изменятся. Хотим избежать физических травм, из-за которых мы лишимся кандидата. Приведу пример. Во время зимних отборов ориентирование проходит на лыжах или пешком. С рюкзаком на спине. Им говорят, что надо пить воду. Некоторые пренебрегают советом, поэтому теряет ориентацию в пространстве, но мы отслеживаем их перемещения с помощью трекера. А потом выясняется, что человек не пил воду. Работаем во имя того, чтобы все соблюдали правила. Велика вероятность, что мы сократим период проведения отбора.
Из армейского спецназа люди уходят в K-komando (полицейский спецназ ), чтобы иметь больше практики. Является ли факт ухода людей проблемой для военного руководства?
Раньше больше уходило. Сейчас уже нет. Уходят по семейным обстоятельствам. Мы только рады, если они со своими навыками уходят в другие силовые структуры. Иногда они возвращаются, потому что мы Формула-1. Подразделения хорошо ладят друг с другом.
Как сохранить авторитет среди таких людей?
Специфика спецназа в том, что они работают под руководством опытных офицеров. Это сродни пиратскому кораблю — там есть и змеи, и скорпионы, и альфа-самцы. Просто их нужно держать под контролем.
Может ли все выйти из-под контроля в случае серьезного напряжения?
Конечно, иногда у людей крышу сносит, но мы справляемся. Мы всегда стараемся делать так, чтобы такие люди не попадали в подразделение.
Можно ли быть уверенным в том, что в один прекрасный день у армейского спецназа не сорвет крышу?
Не могу ответить. Все мы люди. Никто не даст гарантий, но спецназовцев постоянно проверяют.
Как складывалась дальнейшая жизнь покинувших спецназ? Не было ли проблем с психикой?
У нас есть человек, который работал в тюрьме священником. Решил послужить богу. Если ты попал в эту организацию, то будешь болеть за нее душой до конца жизни. Мы проводим мероприятия, куда приглашаем ветеранов. Они за это благодарны.
На каком месте находится Эстонский армейский спецназ (EOG) в мировом рейтинге?
Думаю, ответ на этот вопрос дали американцы. Мы примерно на одном уровне с их SOF (отряд спецназначения). Мы очень похожи. Проходим подготовку в одних и тех же местах. Американцы не видят разницы. Если говорить о боевых действия с применением нетрадиционных средств, то здесь мы их превосходим. Мы можем действовать в воде, воздухе и на земле. Возможно, прыгать с парашютом и сексуально, но это лишь возможность добраться до работы. Если в армии решения принимаются сверху вниз, то у нас наоборот. Дается задание и вся команда разрабатывает план операции, потому что им придется ее выполнять.
Как могли бы развиваться эстонские спецназовцы?
Расти. Расти количественно и всегда останется место для профессионализма. И меньше для совершения ошибок. Сотрудничество с Кайтселийтом очень важно.
Что этому препятствует сейчас? Деньги, персонал, политические решения?
Думаю, ничто из перечисленного. Просто процесс развития требует времени. Мы более десяти лет отлеживались. Развитие подобного спецподразделения требует времени. Тут ничего не бывает быстро. Спецназу союзников по 50-60 лет.
В передаче «Очевидец» шла речь о том, что на деньги США здесь построят тренировочную базу. К сегодняшнему утру (вчера – ред.) стало известно, что президент Дональд Трамп забрал деньги для строительства стены на границе с Мексикой. Насколько это серьезная потеря?
Я не считаю это потерей, так как базу в любом случае построят. Трамп построит свою стену, тогда и деньги появятся. Это не очень сильно скажется на нашем развитии. Американцам эта база тоже нужна для поддержания формы. Это вопрос времени.
Недавно вашего предшественника на этом посту Рихо Юхтеги назначили командиром Кайтселийта. Часть подразделений Кайтселийта подчиняются вашему армейскому начальству. Означает ли это, что Кайтселийту предстоит скачок в развитии и осваивание методов ведения неконвенциональной войны?
Этот скачок в развитии продолжался на протяжении нескольких лет. Это очень важно, потому что стрельба должна вестись из каждого куста: от госграницы до Сырве. Я сплю спокойно, потому что знаю, на что способны кайтселийтчики. Они воюют за свою родину. И будут воевать до последнего. Противник хорошо об этом знает. Мы четко знаем, что будем делать в случае возможного конфликта. И дело не в численности. Они приходят на нашу родину, а мы незваным гостям не будем рады!