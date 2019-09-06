Полюбопытствуйте: бревенчатый дом по невероятно низкой цене

На интернет-аукционе osta.ee продается бревенчатый дом приличных размеров: размеры сруба - 11 x 5 метров, а это значит, что его площадь примерно 55 квадратных метров - идеально для дачи, например.

Дом находится в Тартумаа, и его стартовая цена - 1500 евро. Он не является недвижимостью и не связан с земельным участком, на котором стоит, то есть дом требуется разобрать и перевезти. Продавец пишет, что дом в неплохом состоянии, у него новые стропила, а внутри стены обшиты фанерой. Но надо смотреть правде в глаза: некоторые бревна так или иначе придется заменить.

ФОТО: osta.ee

В случае необходимости продавец может помочь с транспортом, однако разбирать строение покупателю придется самому.

Цена дома вполне конкурентоспособна, даже дешева. Для сравнения: десятиметровый садовый домик, больше похожий на сарайчик, стоит столько же или даже больше. А здесь - настоящий дом, да еще из бревен. Из него может получиться прекрасная дача.