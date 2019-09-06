Mobiil-ID не работал два часа

«Сегодня с 12.44 до 14.40 было нарушено использование Mobiil-ID. Фирма SK ID Solutions решила проблему и восстановила услугу в 14.40. Пользование ИД-картой и Smart-ID нарушено не было», - сообщило предприятие.

Сбой коснулся всех мобильных операторов.

Из-за сбоя возникали проблемы в использовании Mobiil-ID в интернет-банках и при входе в э-услуги, а также при внесении дигитальной подписи.