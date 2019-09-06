Пт, 6.09.2019
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Российские истребители столкнулись в воздухе

Су-34 в полете.

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

В Липецкой области столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 во время тренировочного полета, передает Lenta.ru со ссылкой на РЕН ТВ.

По данным телеканала, причиной столкновения стала потеря визуального контакта. В двигатель одного из самолетов попали обломки.

Оба воздушных судна получили серьезные повреждения, но их удалось посадить. У одного Су-34 повреждены кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

Пилоты живы, пострадавших нет.

Уточняется, что столкнувшиеся самолеты принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны.

5 сентября стало известно о крушении вертолета Ми-8 недалеко от поселка Сокол в Саратовской области. После взлета с аэродрома Ми-8 попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся. На опубликованной ранее фотографии видно, как с места падения поднимается темный дым. Экипаж успел покинуть вертолет. В Минобороны сообщили, что причиной крушения Ми-8 могло стать разрушение одной из стоек шасси.

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