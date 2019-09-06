Российские истребители столкнулись в воздухе

Оба воздушных судна получили серьезные повреждения, но их удалось посадить. У одного Су-34 повреждены кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

5 сентября стало известно о крушении вертолета Ми-8 недалеко от поселка Сокол в Саратовской области. После взлета с аэродрома Ми-8 попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся. На опубликованной ранее фотографии видно, как с места падения поднимается темный дым. Экипаж успел покинуть вертолет. В Минобороны сообщили, что причиной крушения Ми-8 могло стать разрушение одной из стоек шасси.