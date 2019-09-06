Футбольный парадокс: два тренера из Силламяэ дисквалифицированы, но имеют право тренировать

Игрок под прикрытием

Как сообщил в мае Эстонские футбольный союз, Ираклий Торинава и Ирфан Аметов, по результатам заседания Дисциплинарной комиссии ЭФС лишены на четыре года права заниматься любой футбольной деятельностью.

К дисквалификации привел инцидент, который случился 18 мая сего года в матче первенства Третьей лиги (пятого по силе дивизиона страны) между ФК "Силламяэ" и "Пайде-4". Силламяэсцы использовали игрока, который не имел права играть в данной встрече, причем данный игрок вышел на поле под чужим именем. После того, как данный факт стал известен, сообщили в ЭФС, клуб из Силламяэ пытался оказать давление на судей, исказить факты и спрятать вещественные доказательства проступка.

Ирфан Аметов на тот момент был главным тренером команды, а Ираклий Торинава - его помощником, оба также сами выходили на поле.

Депутат в недоумении

Евгений Терентьев, председатель комиссии силламяэского горсобрания по культуре и спорту, а также тренер по легкой атлетике, рассказал, что дисквалифицированные футбольные тренеры продолжают работать, как ни в чем не бывало.

“Они делают так - с этой командой занимается подставной тренер, который имеет лицензию. Но они сидят рядом и подсказывают ему”, - рассказал Евгений Терентьев.

Терентьев считает, что вмешаться в ситуацию и добиться, чтобы дисквалификация соблюдалась, должен Эстонский футбольный союз. Депутат отмечает, что городскую субсидию клуб “Силламяэ” не получает и, в общем, повлиять на него депутатская комиссия не может.

Недовольство конкурентов клуба “Силламяэ” вызвано также тем, что все они арендуют одни и те же площадки для тренировок, и свободного времени остро не хватает.

“Футбольный союз может дать, например, рекомендацию нашему спорткомплексу “Калев”, чтобы вообще запретить им аренду. На каком основании они арендуют, если у нас не хватает времени, а они не имеют права работать? - говорит Терентьев. - А представьте, что будет зимой - вообще не будет хватать времени. Все залы у нас переполнены, только в Силламяэ четыре или пять футбольных клубов и только два игровых зала”.

“Мы имеем право тренировать”

Ирфан Аметов и Ираклий Торинава являются членами правления футбольных клубов “Силламяэ” и “Нарва-Йыэсуу”, которые зарегистрированы как некоммерческие организации.

Ирфан Аметов подтвердил Rus.Postimees, что он и его коллега продолжают тренерскую деятельность. “Мы имеем право тренировать, нам никто не запрещал этого делать, - сказал Ирфан Аметов. - Мы только не имеем права присутствовать на официальных играх, и всё”.

По словам Ирфана Аметова, если клуб “Силламяэ” играет официальную игру в чемпионате, он и Ираклий Торинава не имеют права быть на игре с командой, у кромки поля, но могут присутствовать на трибунах в качестве зрителей.

Тем более никто не может отлучить его от футбольных клубов, которые зарегистрированы как НКО, отмечает Ирфан Аметов.

В клубе “Силламяэ”, по его словам, есть взрослая футбольная команда со своим тренером, а также здесь играют в футбол дети разных возрастов. В клубе “Нарва-Йыэсуу” занимаются только дети.

Контролировать полную дисквалификацию нереально

Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак сказал, что при дисквалификации организация запрещает любую футбольная деятельность, но этот запрет действует лишь на словах. “Так это звучит”, - объяснил президент Футбольного союза.

Айвар Похлак подтвердил слова Ирфана Аметова, что заниматься тренерской работой ему можно, и запрещено только появляться в качестве тренера на официальных матчах.