Пт, 6.09.2019
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  • На эту профессию растет спрос: выучиться можно и в Таллинне всего за два года

На эту профессию растет спрос: выучиться можно и в Таллинне всего за два года

Стоматолог. Иллюстративное фото.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Таллиннский медицинский колледж начал обучение по специальности ассистент стоматолога. Срок обучения два года. 

По словам координатора учебных программ колледжа Маарики Тынтс, в стоматологических клиниках Эстонии работают стоматологические сестры и ассистенты стоматолога, однако у них нет возможности на базе сестринского обучения специализироваться в профессии стоматологической медсестры или после окончания школы получать специальность ассистент стоматолога.

"Потребность в обучении специалистов стоматологии росла год от года, выросло и число стоматологических клиник, которые хотели бы набирать специалистов", – сказал Тынтс.

Как отметил президент Эстонского союза зубных врачей Марек Винк, союз во взаимодействии с Таллиннским медколледжем планирует и обучение сцепиалистов по гигиене рта.

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