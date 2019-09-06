На эту профессию растет спрос: выучиться можно и в Таллинне всего за два года

По словам координатора учебных программ колледжа Маарики Тынтс, в стоматологических клиниках Эстонии работают стоматологические сестры и ассистенты стоматолога, однако у них нет возможности на базе сестринского обучения специализироваться в профессии стоматологической медсестры или после окончания школы получать специальность ассистент стоматолога.

"Потребность в обучении специалистов стоматологии росла год от года, выросло и число стоматологических клиник, которые хотели бы набирать специалистов", – сказал Тынтс.